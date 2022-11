Treballadors d’Adif temen que no es compleixi el compromís de la base de manteniment de Ripoll

La reducció dels quinze treballadors de fa set anys als tres actuals que Adif té a la base de manteniment de Ripoll, ha encès els llums d’alarma entre els mateixos treballadors de la companyia ferroviària. El nombre d’efectius sembla un indicador que en realitat s’està desmantellant la base, tal com també passa a altres centres allunyats de la zona metropolitana, com ara Portbou o Manresa, tal com han explicat operaris de l’empresa a Diari de Girona.

La incidència que fa tres setmanes va afectar el pas nivell del passeig Ragull, tancat durant tres hores per una errada en el sistema de seguretat, podria haver-se solucionat en una hora en cas d’haver tingut personal a la base de manteniment ripollesa. Periòdicament es produeixen incidències relacionades amb la línia R3, com la que divendres passat van patir una vintena de persones que van quedar aturades dins del tren en un túnel de Ripoll. Actualment, Adif no hi té destinat a cap treballador de l’àrea de senyalització, que és la que soluciona problemes com el d’aquell diumenge a la tarda. La majoria d’àrees de manteniment de la companyia, on també hi ha catenària, vies, telecomunicacions i prestacions, no tenen personal a Ripoll, i, per tant, és complicat que un problema se solucioni ràpidament perquè els operaris han de desplaçar-se des de Vic o Montcada. Tot plegat fa creure als treballadors de l’empresa que el tancament de la base de manteniment és qüestió de temps i no hi ha marxa enrere.

Fa anys Adif ja va estar a punt de tancar la base de Ripoll, però no va fer-ho efectiu després de diverses reunions dels treballadors, que en ser un major nombre que els actuals van poder-ho aturar amb l’ajuda de l’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, i el coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya, Pere Macias. Precisament, durant el mes de juny Munell va anunciar que Adif s’havia compromès a convertir Ripoll en un centre logístic de la línia R3 i punt de referència de l’eix pirinenc, amb l’edificació de dos-cents metres lineals a la zona ferroviària de l’estació. Renfe ja va fer arribar un plànol del nou taller al regidor de l’àrea de Serveis al Territori de l’Ajuntament ripollès, Joaquim Colomer, qui preveia que s’hi crearan una vintena de llocs de treball directes, a banda de l’activitat satèl·lit que generaran. El mateix Colomer afirma que «estem vetllant i pressionant pel compliment del compromís d’Adif». Coincidint amb la incidència del tancament de les barreres de fa unes setmanes, tant l’Ajuntament de Ripoll com el Consell Comarcal del Ripollès que ell mateix presideix, van fer arribar la queixa a la companyia ferroviària, demanant que s’agilitzi el nou taller per evitar temps d’espera tan elevats quan hi hagi avaries.