Aquest dimarts s'han alliberat a l'Empordà sis exemplars de turó europeu (Mustela putorius) criats en captivitat, en el marc d'una prova pilot del projecte TuroCat de recuperació d'aquesta espècie a Catalunya. Aquesta prova, que també es desenvolupa a Lleida, pretén reforçar les poblacions de turons a les poques zones on subsisteix i reintroduir l'espècie en altres indrets on gairebé havia desaparegut. A la vegada, s'avaluarà la funció depredadora de conills per part dels exemplars alliberats, ja que són un dels principals aliments dels turons. El projecte TuroCat és una iniciativa del Departament d'Acció Climàtica, la Fundació Barcelona Zoo i la Fundació Trenca.

A l'Empordà hi ha les poblacions més importants d'aquesta espècie en perill d'extinció. Els exemplars alliberats duen un emissor per fer-ne seguiment i estudiar la seva adaptació al medi. Aquesta prova pilot s'inscriu en el marc d'una iniciativa més àmplia per disposar d'un estoc reproductor i criar aquesta espècie en perill d'extinció amb captivitat per posteriorment deixar-les anar al medi. Així mateix, també s'està treballant per obtenir exemplars salvatges per alliberar-los a les zones de Catalunya on cal recuperar aquest animal.

Aquest projecte pioner de cria i reintroducció tindrà continuïtat els pròxims anys per reforçar les poblacions de turons en altres àrees marcades pels científics del projecte TuroCat, fruit del seguiment continuat que es fa per avaluar l'evolució de l'espècie. Tornar a connectar les poblacions de turons i evitar l'aïllament genètic és vital per al futur de l'espècie a Catalunya. També es potenciarà la col·laboració amb empreses, entitats del sector primari i amb propietaris de terrenys d'elevat valor ecològic per a aquest animal.

Una espècie en perill d'extinció

El Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya aprovat pel Govern a l'octubre classifica el turó europeu com a espècie en perill d'extinció. De fet, és un dels mamífers més amenaçats de la fauna existent al país. En els darrers 30 anys, els seus exemplars i l'àrea de distribució s'han reduït dràsticament fins a arribar a la situació actual, en què l'espècie habita únicament en alguns punts de les planes de l'Alt i Baix Empordà i, de manera testimonial, a les capçaleres del riu Ter, al Ripollès. El projecte TuroCat va néixer el 2018, gràcies al suport de la Generalitat i d'una beca de la Fundació Barcelona Zoo.