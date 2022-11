Un equip de respiració defectuós deixa sense aire un bomber durant un foc a Olot

La crisi dels Equips de Respiració Autònoma (ERA) dels Bombers de la Generalitat amenaça de reobrir-se novament, per a inquietud dels funcionaris d'emergències que senten la seva integritat una altra vegada compromesa, i per a la Conselleria d'Interior, que havia acabat de revisar els 1.720 equips després de la problemàtica generalitzada que va destapar EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona, a principis d'any. Aquest dimarts publica que a la regió de Girona han fallat dos d'aquests equips, que els funcionaris utilitzen per poder treballar en atmosferes perjudicials, amb només cinc dies de diferència.

Un bomber d'Olot va resultar ferit lleu a l'intoxicar-se en un incendi declarat en un aparcament el passat 10 de novembre perquè va fallar el seu equip de respiració, segons les fonts consultades per aquest diari. I durant la matinada d'aquest dimecres ha fallat el manòmetre d'un segon bomber que es trobava en una intervenció a Celrà (Girona). Llegeix el reportatge sencer fent clic aquí!