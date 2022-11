Després de tres sessions de judici a l'Audiència de Girona amb testimonis, pericials i documental del cas, les parts s'han posat d'acord en com han anat els fets i en la pena de presó pel policia nacional acusat de matar la dona a trets a Olot l'abril de 2019. El fiscal del cas, Enrique Barata, ha rebaixat de 24 a 17 anys la petició de presó per un delicte d'assassinat, i tant l'acusació particular, representada per Maria Monguilod, com la defensa, representada per Carlos Carretero, s'hi han adherit.

La rebaixa s'explica per les dues atenuants que l'acusació pública reconeix: una és de reparació del dany (la família del processat ha pagat 88.300 euros als fills de la víctima, una tercera part del que demanen les acusacions i hi ha el compromís de pagar-ho tot), i l'altra és d'alteració mental transitòria. Això significa que en el moment dels fets, l'acusat tenia lleument afectades les seves capacitats cognitives. Els metges forenses així ho han conclòs durant la sessió del matí, assegurant que la seva personalitat (narcisista i amb baixa tolerància a la frustració) podria haver influït en la decisió de matar la víctima.

En aquest sentit, els especialistes forenses han conclòs que l'acusat no té cap problema psiquiàtric ni té les seves capacitats alterades, i tampoc hi ha proves objectives que en el moment dels fets estigués afectat per cap substància, com alcohol i drogues. En canvi, l'han descrit com una persona de tipus narcisista que li dona molta importància a projectar una imatge exterior, que no encaixa bé les crítiques i que té una "tolerància baixa a la frustració". Això, segons la forense, pot haver influït en les seves capacitats cognitives a l'hora de disparar la dona, ja que segons la tesi de l'acusat, ella volia posar al descobert la seva homosexualitat, un fet que ell "vivia amb molta culpa" i que volia mantenir en la intimitat. Segons el pèrit de part, l'acusat tenia una "anomalia latent", que va davant un episodi d'estrès agut va "explotar" i va limitar-li les capacitats mentals.

Alhora, el fiscal també demana que se li apliquin dos agreujants: el de parentiu i el de gènere, aquest últim perquè entén que l'acusat exercia una actitud dominant sobre la víctima, la humiliava i va amenaçar-la en diverses ocasions. Per tot plegat, considera que una petició de 17 anys és "proporcional" tenint en compte les atenuants i la gravetat dels fets.

Un cop acabat el judici, els membres del jurat popular hauran d'emetre el seu veredicte, que presumiblement tindrà lloc demà. El tribunal de la secció quarta serà, però, qui imposarà la pena a l'acusat un cop el jurat decideixi si és culpable i si s'han de tenir en compte els atenuants i agreujants apreciats per les parts.

Discussió hores abans de la mort

Unes hores abans de tenir lloc el crim, l'acusat i la víctima van tenir una discussió molt forta a través de Whatsapp. En un dels àudios que s'han reproduït durant el judici, l'acusat li assegura que "ni en somnis hauries somiat en estar amb algú com jo!". La discussió va tenir lloc a partir de les 10 de la nit del 20 d'abril de 2019, data dels fets. Aquell dia, segons es desprèn dels àudios de Whatsapp que s'envien acusat i víctima, van discutir perquè la dona havia retret al processat que es veia amb una amiga amb qui havia tingut una relació anterior. El processat, que en aquell moment està a Camprodon a locals de nit, l'acusat de ser gelosa i de "quedar com una psicòpata", així com de fer-li passar "vergonya aliena". També l'amenaça de fer-li mal quan la víctima li diu que tinc moltes coses guardades" i que "ningú sap què he hagut d'aguantar amb tu".

Els forenses que van practicar l'autòpsia han explicat que la víctima va rebre quatre dispars d'arma de foc, de les quals dos al cap, una al coll i l'última al braç. La víctima tenia dues ferides més, una de superficial al braç (segurament del rebot d'una de les bales) i una al cap per l'impacte d'algun objecte, que podria haver estat per la culata de l'arma o pel cop d'una ampolla o got.