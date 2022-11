La Diputació de Girona impulsa la digitalització de les petites i mitjanes empreses i dels autònoms als municipis de menys de 20.000 habitants. La corporació ha creat l'oficina Accelera Pime Rural Girona (OAP-Rural), que comptarà amb quatre agents digitals, que es mouran per tot el territori, visitaran les empreses i donaran assessorament allà on calgui. A més, l'oficina tindrà vuit espais físics a les seus dels diferents consells comarcals gironins. L'OAP-Rural neix en el marc d'un projecte impulsat per l'entitat pública estatal Red.es. En el cas de les comarques gironines, compta amb un pressupost de 573.135 euros, dels quals la majoria es cobreixen a través d'un ajut dels fons Next Generation.

Les oficines Accelera Pime s'han creat arreu de l'estat espanyol a través de Red.es, l'entitat pública adscrita al Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital. Disposen d'un pressupost global de 23,8 milions d'euros, dels quals Red.es n'aporta el 80% del pressupost subvencionable, i reben finançament dels Fons Next Generation.

Ara, les comarques gironines se sumen al llistat de territoris que tindran una oficina d'aquest programa. L'ha creada la Diputació de Girona i se centrarà a fomentar la digitalització de les pimes i els autònoms dels municipis de menys de 20.000 habitants (en concret, fins a 213 dels 221 que té la demarcació).

«La Diputació ha de ser un paraigua on es puguin generar projectes que interessin al territori, que el territori necessiti», ha dit el president de la Diputació, Miquel Noguer. «I precisament, va ser el territori el que ens va fer arribar la necessitat de demanar l'ajut per crear aquesta OAP-Rural, una oficina que abordarà aquesta necessitat de transformació digital de les petites empreses del nostre territori», ha afegit.

El 99,9% del teixit empresarial de les comarques gironines, de fet, està format bàsicament per pimes, micropimes i autònoms. Segons dades de l'últim trimestre del 2021, de les 64.258 empreses actives a Girona, tan sols n'hi ha 60 que superin els 250 treballadors.

«Reptes específics»

«Les particularitats i les dimensions de les pimes i micropimes gironines plantegen reptes específics que cal abordar per impulsar la competitivitat de l'economia i fomentar el creixement i l'ocupació», ha afirmat per la seva banda el vicepresident de la Diputació, Pau Presas. «La digitalització d'aquestes petites empreses és un factor clau per al seu desenvolupament; per això, se'ls facilitarà l'accés a activitats d'informació, orientació i assessorament que desenvoluparà aquesta nova oficina», ha destacat Presas, que confia que l'impacte del programa sigui «elevat» al territori.

Durant els dos anys vinents, aquesta tasca d'assessorament i suport la portaran a terme quatre agents digitals contractats per la Diputació de Girona. Es mouran pel territori, visitaran in situ les empreses, faran el diagnòstic del seu estat de digitalització i els donaran les eines necessàries per impulsar-la.

L'OAP-Rural tindrà vuit espais físics a les seus dels consells comarcals (en el cas de la Garrotxa i el Ripollès, a les agències que tenen delegada l'activitat de promoció econòmica). A més, col·laborarà amb l'oficina Accelera Pime de la Cambra de Comerç de Girona i amb altres entitats del territori.

Plataforma virtual

També es posarà a disposició de les pimes una plataforma virtual dinàmica, amb continguts de valor, bones pràctiques de transformació digital i eines d'autodiagnòstic, de manera que aquest espai sigui un punt de trobada digital de les pimes i els autònoms. Per últim, en el marc del programa, també es faran diferents activitats al territori, utilitzant les seus dels consells comarcals com a antenes de proximitat al teixit empresarial. El projecte té un pressupost global de 573.135,45 euros, la majoria dels quals arriben a través dels fons Next Generation (410.000 euros). La resta (163.135,45 euros) els aporta la Diputació de Girona.

L'acte ha comptat amb la presència de representants dels consells comarcals gironins, amb els quals la Diputació ha subscrit un conveni: el vicepresident segon del Consell Comarcal de la Cerdanya i vicepresident segon de la corporació, Albert Piñeira; el president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu; el vicepresident del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Agustí Badosa; el gerent del Consell Comarcal del Baix Empordà, Albert Costa; el conseller de l'Àrea de Desenvolupament Local i l'Oficina Comarcal de Consum del Consell Comarcal del Gironès, Antoni Vidal. També hi han assistit el diputat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, Jordi Camps, i el responsable de l'Àrea de Noves Tecnologies de la Cambra de Comerç de Girona, Josep Lara.