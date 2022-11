"Ni en somnis hauries somiat en estar amb algú com jo!", recrimina el policia nacional acusat d'assassinar la parella a Olot unes hores abans de tenir lloc el crim. Durant la tercera sessió del judici amb jurat popular a l'Audiència de Girona s'han reproduït diverses converses que van tenir ambdós a partir de les 10 de la nit del 20 d'abril de 2019, data dels fets. Aquell dia, segons es desprèn dels àudios de Whatsapp que s'envien acusat i víctima, van discutir perquè la dona havia retret al processat que es veia amb una amiga amb qui havia tingut una relació anterior. El processat l'acusat de ser gelosa i de "quedar com una psicòpata", així com de fer-li passar "vergonya aliena". També l'amenaça quan la víctima li diu que tinc moltes coses guardades" i que "ningú sap què he hagut d'aguantar amb tu".

La sessió també ha comptat amb la prova forense i pericial del cas. Els forenses que van practicar l'autòpsia han explicat que la víctima va rebre quatre dispars d'arma de foc, de les quals dos al cap, una al coll i l'última al braç. La víctima tenia dues ferides més, una de superficial al braç (segurament del rebot d'una de les bales) i una al cap per l'impacte d'algun objecte, que podria haver estat per la culata de l'arma o pel cop d'una ampolla o got.

Els especialistes forenses han conclòs que l'acusat no té cap problema psiquiàtric ni té les seves capacitats alterades, i tampoc hi ha proves objectives que en el moment dels fets estigués afectat per cap substància, com alcohol i drogues. En canvi, l'han descrit com una persona de tipus narcisista que li dona molta importància a projectar una imatge exterior, que no encaixa bé les crítiques i que té una "tolerància baixa a la frustració". Això, segons la forense, pot haver influït en les seves capacitats cognitives a l'hora de disparar la dona, ja que segons la tesi de l'acusat, ella volia posar al descobert la seva homosexualitat, un fet que ell "vivia amb molta culpa" i que volia mantenir en la intimitat.

Aquesta tarda les parts exposaran les seves conclusions, i demà el tribunal entregarà al jurat l'objecte del veredicte. El processat s'enfronta a 24 anys de presó per assassinat.