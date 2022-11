Ryanair ha fet un acomiadament disciplinari a dos dels seus principals líders sindicals: Lídia Arasanz, secretària general d'USO a l'aerolínia i tripulant de cabina de la companyia a Girona, i el delegat sindical i tripulant de la base de Madrid, Manuel Lodeiro. El passat 20 d'octubre, els dos representants sindicals van rebre la comunicació del seu acomiadament per "una suposada comissió d'incompliments contractuals greus i culpables". El sindicat USO ja ha iniciat les accions legals per recórrer la decisió.

En el moment de l'acomiadament, tots dos tripulants eren delegats sindicals en Ryanair i membres del comitè de vaga dels tripulants de cabina, la convocatòria de la qual s'estén fins al 7 de gener. Segons recorda USO, tal com recull l'article 55 de l'Estatut dels Treballadors, quan el treballador és delegat sindical és necessari obrir un expedient contradictori, procés en el qual s'ha de tenir en compte la secció sindical. En tots dos casos, l'expedient contradictori es va comunicar als treballadors acomiadats i també a la secció sindical, però segons el sindicat no s'ha procedit de la mateixa manera amb la resolució d'aquest expedient ni amb l'acomiadament dels treballadors.

Amb aquests acomiadaments, USO considera que Ryanair "ataca directament la tasca sindical d'Arasanz i Lodeiro, màxims responsables dels sindicats que han plantat cara a la companyia amb l'únic objectiu de frenar els abusos contra els seus treballadors i defensar els drets dels tripulants de cabina".

En les seves cartes d'acomiadament, Ryanair motiva l'obertura dels expedients sancionadors per l'incompliment de les seves funcions com a representants sindicals en un conflicte com la vaga, entre els quals hi ha les declaracions realitzades a mitjans de comunicació. Segons USO, també els acusa de "sabotejar els serveis mínims" en pretendre que l'empresa compleixi amb el que indica la Inspecció Especial de Treball, així com per la mateixa Sala de l'Audiència Nacional.

D'aquesta manera, explica USO, s'han presentat paperetes de conciliació per reclamar la declaració de nul·litat de tots dos acomiadaments o la seva improcedència en haver vulnerat Ryanair el dret fonamental a la llibertat sindical en relació a la llibertat d'expressió, el dret a la vaga i el dret a la igualtat i no discriminació, el dret a la intimitat i la pròpia imatge així com indemnització per danys morals.