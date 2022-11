Els ajuntaments de Sant Pol de Mar, Arbúcies, Amer i Sant Feliu de Pallerols s'adhereixen a un conveni de col·laboració amb el Consell de la República. En una roda de premsa aquest dimecres a Sant Pol de Mar, la plataforma presidida per l'expresident Carles Puigdemont ha explicat que aquest pacte implica ampliar a cinc els municipis que assessoren per fer contractació pública "coherent" amb el que defensa l'independentisme i facilitar l'ús de la identitat digital creada per l'entitat. "Hem de començar a generar estructures, eines i moments que ens serveixin per iniciar un procés de desconnexió de l'estat espanyol", ha defensat Guillem Fuster, conseller d'Acció Econòmica i secretari del Govern del Consell.

Davant de la "desunió pública d'una proposta estratègia de l'independentisme", Fuster ha reivindicat que la plataforma proposa "recosir per sota" el moviment amb iniciatives com aquestes. En aquest sentit, ha remarcat la "transversalitat" que han trobat entre "el conjunt de les forces independentistes" i que "l'única oposició" al conveni en els cinc municipis ha estat dels socialistes. L'ajuntament de Torres de Segre va ser el primer a signar-lo ja a l'abril. Aquest conveni de col·laboració forma part d'una iniciativa del Consell de la República per impulsar el "consum institucional estratègic". Segons ha explicat Fuster, la idea és potenciar "economia catalana pròpia", "objectius socials, culturals, ambientals coherents amb els valors republicans que defensem la majoria independentisme" i "augmentar el consum d'empreses dels Països Catalans". Pel que fa a l'ús de la identitat digital del Consell, Fuster ha reconegut que "no és res més que un exercici de gimnàstica republicana", tot i destacar que és una eina que facilitarà "processos participatius de democràcia directa". "La idea és que a la llarga s'estengui i llavors decidirem si fem un salt", ha apuntat. Pla pilot a Torres de Segre Amb la signatura del conveni aquest dimecres, els quatre consistoris se sumen al de Torres de Segre (Segrià), que a finals d'abril ja va engegar un pla pilot de col·laboració. Des de llavors, els veïns de Torres de Segre poden accedir amb la "Identitat Digital Republicana" a equipaments i serveis municipals, com ara les piscines, al pavelló municipal o activitats esportives. Des del Consell de la República admeten, però, que només una vintena l'han fet servir.