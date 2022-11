La crisi dels Equips de Respiració Autònoma (ERA) dels Bombers de la Generalitat amenaça de reobrir-se novament, per a inquietud dels funcionaris d’emergències que veuen la seva integritat una altra vegada compromesa, i per a la Conselleria d’Interior, que havia acabat de revisar els 1.720 equips després de la problemàtica generalitzada que es va destapar a principis d’any. A la província de Girona han fallat dos d’aquests equips, que els funcionaris utilitzen per poder treballar en atmosferes perjudicials, amb només cinc dies de diferència.

Un bomber d’Olot va resultar ferit lleu en intoxicar-se en un incendi declarat en un aparcament el passat 10 de novembre perquè va fallar el seu equip de respiració. I durant la matinada de dimecres passat va fallar el manòmetre d’un segon bomber que es trobava en una intervenció a Celrà.

Malgrat que els sindicats creuen que hi podria haver un cas anterior al d’Olot, i que hauria patit un voluntari durant l’estiu, el del 10 de novembre és el primer episodi reconegut per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments en el qual un bomber de la Generalitat ha resultat ferit per culpa d’un ERA defectuós. Segons Interior, entre juliol del 2021 i març del 2022 es van detectar avaries a 16 equips, tant a entrenaments com a serveis de guàrdia, però no constaven ferits. El mal funcionament es produïa al manòmetre, l’instrument que mesura l’aire disponible per al bomber i que avisa abans que s’acabi. Per motius no aclarits els manòmetres van començar a congelar-se. El risc residia en què els bombers podien quedar-se sense aire durant un sinistre sense que sonés cap alarma, cosa que obligaria els funcionaris a treure’s la màscara i respirar a pulmó, estiguessin envoltats de fum o immersos en una fuga química. Això és el que va passar a Olot.

El bomber d’Olot estava treballant amb un company en l’incendi declarat en un aparcament en el qual cremaven tres vehicles. El fum era molt dens, com acostumen a ser-ho els focs de vehicles en espais tancats. L’última mort d’un bomber de la Generalitat, Joan Liébana, es va produir el 17 de juny del 2021 precisament en el sinistre d’una nau industrial de Vilanova i la Geltrú per la combustió d’alguns cotxes. Quan el bomber d’Olot i el seu company van ser rellevats per un segon equip per prosseguir amb els treballs d’extinció, es va quedar sense aire sense que sonés l’alarma del manòmetre. Va haver de treure’s la màscara i respirar fum.

Per sort es trobava ja a prop de la sortida de l’aparcament. Va ser atès per una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques, estabilitzat amb oxigen, i va poder reincorporar-se a la feina sense necessitat d’ingrés hospitalari. Malgrat que s’havia quedat sense aire, el manòmetre del seu equip continuava indicant «60 bar».

L’incident de Celrà

Un bomber del parc de La Pera va patir un altre incident treballant al foc d’un habitatge al nucli antic de Celrà. Quan les flames havien sigut extingides, i es trobava comprovant les condicions de l’aire amb un detector de gasos, el manòmetre del seu equip va fallar. Indicava diferents pressions i confonia el bomber, que va haver de deixar la tasca i sortir a l’exterior.