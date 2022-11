ERC - Som Banyoles va proposar ahir la creació d’un parc d’habitatge públic distribuït arreu del municipi «per a evitar que es concentri en un sol edifici». D’aquesta manera, la formació és partidària de comprar i rehabilitar habitatges i posar-los a disposició del mercat de lloguer a través d’un parc d’habitatges «generós i distribuït» enfocat a la població jove, gent gran i persones amb pocs recursos.

La proposta, van assegurar, «respon a l’anunci de l’equip de govern de la construcció de més habitatges dotacionals al barri de Can Puig, que actualment ja disposa de 50 habitatges d’aquesta tipologia». En aquest sentit, el cap de llista dels republicans, Jaume Butinyà, va lamentar que «el criteri de l’equip de govern ha estat per la disponibilitat de terrenys i no pas per criteris estratègics».