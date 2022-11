L'Audiència de Girona ha condemnat a 17 anys de presó per un delicte d'assassinat el policia nacional que va matar la parella a trets a Olot l'abril de 2019. El jurat popular ha emès el veredicte, considerant que l'acusat és culpable dels fets segons la tesi del fiscal, a la qual tant l'acusació particular com la defensa van adherir-se durant l'última sessió de judici. Davant aquest únic plantejament dels fets, i amb l'aval del jurat popular, el tribunal de la secció quarta ha emès sentència ferma, que més enllà de la pena de presó (s'ha de restar els dos anys que l'acusat ha passat en presó provisional), també li ha imposat una mesura d'allunyament i de comunicació durant 10 anys posterior a la condemna i l'obligació de pagar 200.000 euros a cada un dels dos fills de la víctima. La sentència és ferma perquè cap de les parts presentarà recurs.

El jurat ha declarat l'acusat autor dels fets per unanimitat i considera que quan va matar la parella tenia les capacitats cognitives lleument alterades, tal com defensaven acusacions i defensa, a conseqüència de diversos factors: una personalitat narcisista, la ingesta prèvia de begudes alcohòliques i cocaïna i el fet que durant la discussió d'aquella nit la víctima li digués que faria públic que era "maricón". Això ha permès aplicar una atenuant de trastorn mental transitori. D'altra banda, el fet que la família del processat hagi indemnitzat als fills amb 88.300 euros també ha permès aplicar una segona atenuant de reparació del dany. Segons ha quedat provat pel jurat, entre les 2.15 i les 3.00 hores de la matinada del 20 d'abril de 2019, l'acusat, policia nacional destinat a Camprodon, va anar a casa de la víctima amb la seva pistola reglamentària. Un cop a l'habitatge de la víctima, van tenir una forta discussió, i l'acusat va agredir-la i posteriorment va disparar-la fins a quatre vegades, dues al cap, una al coll i l'última al braç. Segons el jurat, el condemnat va matar la parella per "demostrar el seu domini i superioritat sobre ella". Inicialment, s'enfrontava a 24 anys de presó, però les acusacions van rebaixar la pena després de sentir les declaracions dels forenses, que consideraven provat que la personalitat de l'acusat i la seva tolerància baixa a la frustració podien haver influït en la decisió sobtada de disparar la parella després que amenacés en fer pública la seva condició sexual.