El nou conseller de Territori, Juli Fernández, ha recordat que el seu departament està redactant en aquests moments l’estudi de demanda de quatre tren-tram arreu de Catalunya (inclosos el de la Costa Brava i el dels Pirineus), i ha assenyalat que «està bé preveure escenaris en què, si hi ha demanda, no perdem gaire temps per iniciar els projectes». Fernández ha comparegut per primer cop davant la comissió de Territori del Parlament per explicar les línies mestres del seu mandat, entre les quals ha destacat precisament la creació del nou tren-tram del Camp de Tarragona i la necessitat de crear xarxes ferroviàries no radials, com per exemple l’enllaç Lleida-Martorell. En un discurs amb poques referències a les comarques gironines, Fernández també ha destacat, entre altres, la necessitat de finalitzar el traspàs de Rodalies i la seva aposta pel lloguer social, tot assumint l’objectiu d’aconseguir un 7% l’any 2042 seguint les directrius de la seva predecessora en el càrrec, Violant Cervera.

Pel que fa a projectes que puguin tenir incidència a les comarques gironines, Fernández s'ha mostrat compromès amb el desenvolupament del Conservatori del Litoral. Es tracta d’un organisme que està previst en el Pla Director de revisió dels sòls no sostenibles de la Costa Brava i que ha de servir perquè l’administració compri espais naturals per tal de protegir-los, però que porta retard en el seu desenvolupament. Es tracta d’una figura molt reivindicada per grups ecologistes, i molt especialment SOS Costa Brava. En matèria de territori, Fernández també s'ha mostrat disposat a tirar endavant l’Agenda Estratègica dels Pirineus, amb l’objectiu de «generar oportunitats per a la gent que hi viu i hi treballa». En aquest sentit, s'ha posat el repte d’avançar cap a l’avantprojecte de llei de muntanya, una demanda «històrica» que, segons ha advertit, «reclama consensos amplis». En una línia similar, s'ha mostrat partidari d’avançar en l’avantprojecte de llei dels municipis rurals i en la llei de territori. Finalment, també es s'ha mostrat compromès amb l’Agenda Urbana de Catalunya, que promet seguir desenvolupant arreu del territori. En relació a la mobilitat, Fernández ha defensat fermament la necessitat que el Govern estatal acabi de desenvolupar el Corredor Mediterrani, i molt especialment el tram entre Barcelona i Tarragona, que, segons ha afirmat, «clama al cel». El conseller es va mostrar confiat que trobarà «aliances molt àmplies» per tal de poder transformar el transport de mercaderies. Pel que fa al transport aeri, ha defensat la necessitat d’estructurar una xarxa aeroportuària de Catalunya, d’acord amb els agents del territori. «Necessitem vols intercontinentals, preservar l’espai natural al voltant de la’eroport del Prat i lluitar contra el canvi climàtic», ha assenyalat. És per això que, des del seu punt de vista, «cal treballar amb una visió de la gestió directa d’aquests aeroports des del Govern, inclòs el del Prat, i compartir aquesta visió en espais de treball compartits per fer propostes solvents i viables». Un altre aspecte a tractar ha estat la xarxa viària. En aquest sentit, Fernández ha explicat, entre altres iniciatives, que una de les propostes per millorar-ne la seguretat serà el Pla 2+1, amb carreteres que tinguin un carril central que es vagi habilitant en un sentit i un altre per fer espais segurs per avançar. Segons ha indicat, això permetria reduir entre un 20 i un 35% dels accidents mortals, i un dels exemples que ha posat ha estat el de la C-66 al seu pas per Banyoles. «Aquest sistema comporta menys impacte ambiental, menys ocupació del terreny, menys despesa i més seguretat», ha garantit. A nivell de carreteres, també ha destacat la necessitat de procedir a la descarbonització -habilitant-les, per exemple, per a l’ús del vehicle elèctric i altres mitjans de transport- i de modernitzar tot el teixit català. Propòsit d'assolir un 7% d'habitatge social el 2042 D'altra banda, el departament de Territori assumirà el propòsit d’assolir el 7% d’habitatge social el 2042, un objectiu recollit en el Pla territorial sectorial d’habitatge (PTSH) promogut per l’anterior consellera de Drets Socials, Violant Cervera, i que es troba en fase de tramitació. En aquest sentit, Fernàndez ha afirmat que l’emergència d’habitatge és una de les principals prioritats del departament després de recuperar la competència en aquest àmbit amb el nou govern, i ha garantit que el PTSH «s’aprovarà en els mesos vinents». Això no obstant, l’oposició ha criticat la manca de concreció del conseller en la seva primera intervenció a la comissió. Entre les línies d’actuació prioritàries del Departament, Fernàndez també ha destacat «l’assoliment d’un sistema ferroviari integral català». «Una Catalunya ferroviària vol dir una xarxa única, integrada i interoperativa, és a dir, tots els trens i totes les vies les ha de gestionar la Generalitat», ha declarat. Per això, Fernández ha insistit en demanar el traspàs integral de la gestió de Rodalies, tot dient que el departament es proposa «completar el traspàs del servei, amb els recursos econòmics associats, i també de la infraestructura». Finalment, sobre la titularitat de les xarxes, Fernàndez ha insistit que el sistema ferroviari integral «s’ha de constituir incorporant una nova xarxa ferroviària i mitjançant interconnexions entre les xarxes ja existents, sigui quina sigui la seva titularitat».