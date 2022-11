La liberalització agreuja les diferències entre corredors

El trajecte Barcelona-València és el setè corredor en nombre de viatgers, segons l'informe de 2019 de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), després de les connexions de Madrid amb Barcelona i Saragossa, València i Alacant i Màlaga i Sevilla. Però a la lenta construcció del Corredor Mediterrani se li suma l'arribada de la liberalització a aquests corredors d'alta velocitat, que ha suposat un augment de les freqüències, la demanda i les ofertes entre Madrid i Barcelona, la primera de les línies amb competència efectiva, i agreuja les diferències amb la connexió Catalunya-València.

D'una banda, pel que fa a l'oferta de trens, Renfe afirma que la capital catalana i la valenciana estan unides per 10 freqüències diàries per sentit (nou de llarga distància i una regional). No obstant això, la unió Madrid-Barcelona compta amb un total de gairebé mig centenar de freqüències diàries si es compta l'entrada en funcionament de la competència. Així, als 26 recorreguts d'anada i tornada de Renfe, dels quals 22 són AVE i quatre Avlo, cal sumar-n'hi 5 de Ouigo (amb la francesa SNCF com a sòcia) i 16 d'Iryo (amb Trenitalia com a accionista).

Mentrestant, les freqüències entre Barcelona i València estan encara al 80% del nivell previ a la pandèmia, segons Renfe. La plataforma de venda de bitllets Trainline afirma que l'increment de la demanda ha estat notable en l'últim any. Segons la plataforma, l'adquisició de bitllets des d'1 de gener al 14 de novembre de 2022, respecte al mateix període l'any passat (2021), ha experimentat un creixement del 64% en el cas de la unió entre Barcelona-València. Per a la línia Barcelona-Alacant, l'increment ha estat del 148%.

I a més freqüències d'AVE, més usuaris. El 2019 viatjaven pel Corredor Mediterrani uns 1,1 milions d'usuaris, segons l'informe de la CNMC, una xifra similar a l'actual, segons les dades actualitzades facilitades per l'empresa pública. Mentrestant, la línia Madrid-Barcelona en els últims tres anys ha incrementat el seu trànsit en gairebé dos milions de viatgers. Així, si l'informe del regulador de 2019 apuntava a una demanda de 4,5 milions, en l'actualitat fonts de Renfe apunten a uns 6,3 milions d'usuaris.

En haver-hi més ofertes, el preu dels bitllets s'ha abaratit una mitjana d'un 50% en la ruta Madrid-Barcelona, mentre que en la resta de recorreguts s'aprecia un augment mitjà del 7% en comparació entre el període anterior i posterior a la pandèmia, segons les xifres de la plataforma de venda de bitllets Trainline. En concret, el període de l'1 de gener al 14 de novembre de 2022 el tiquet mitjà de la ruta Barcelona-Alacant va ser d'al voltant de 57 euros; el de Barcelona-València, d'uns 41 euros, i el Madrid-Barcelona va ser de 46 euros.