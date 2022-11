El sobrecost energètic de l’edifici ha fet que, de moment, la gerència de l’hospital d'Olot hagi advertit que probablement no es podrà pagar la totalitat de les retribucions per objectius al personal (DPO). Segons ha informat el comitè d’empresa, es preveu que només es pagarà el 30% d’aquestes retribucions. Malgrat tot estan a l’espera de veure com es tanca el pressupost 2022 i també de les negociacions del conveni general amb Salut. De fet, fonts del centre constaten que si aquestes retribucions es desvinculen de l’equilibri pressupostari de l’hospital i les assumeix Salut, sí que es podrien cobrar en la seva totalitat.

Nadia Toberias, presidenta del comitè d’empresa, manifesta que abans de la pandèmia hi va haver tres anys que no van cobrar cap percentatge de les DPO i, en canvi, el 2020 i l’any passat sí que van cobrar el 100% gràcies als fons extra que la Generalitat va destinar a l’hospital per la covid-19. Enguany l’hospital no disposa d’aquests diners i, és per això, que no pot assumir tots els costos tenint present l’augment dels costos energètics. «La gerència ens ha assegurat que la factura de la llum s’ha triplicat en un any», explica Toberias. Per tot això, el president del Patronat de l’hospital, Josep Berga, ha reclamat a la Generalitat que es faci càrrec del sobrecost que ha suposat per al centre l’augment del preu de l’energia. «És una competència de la Generalitat i és un edifici de la Generalitat, en el moment que responguin a això i facin la compensació es podrà pagar el 100% de les DPO», ha afirmat. D’altra banda, més d’un centenar de treballadors segueix protestant cada dimecres per aquest aspecte i d’altres, com el reclam d’un augment de personal.