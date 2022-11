El conseller de Salut, Manel Balcells, va reconèixer ahir que algunes llistes d’espera a Catalunya són «insostenibles», així com els nivells actuals d’accés presencial a l’atenció primària. En la compareixença a la Comissió de Salut del Parlament, Balcells va afirmar que en algunes parts del territori hi ha llistes d’espera «inacceptables» per a proves complementàries i de visita a l’especialista. «Això està passant i ens fa omplir la cara de vergonya», va sentenciar. Algunes intervencions quirúrgiques es troben fora dels temps màxims d’espera garantits i es va comprometre que els compleixin l’any que ve.

Quant a les esperes per a proves diagnòstiques i consultes d’especialitats, el conseller s’ha mostrat rotund en afirmar que està «en absolut desacord amb el que està passant a moltes parts del territori».També veu «insostenible» l’accessibilitat presencial a l’atenció primària. Només el 35% dels pacients tenen accés a una visita presencial a les 48 hores; el 52%, als cinc dies i el 72%, als deu, va indicar. «Això no pot ser i faré el que calgui perquè no sigui així», va advertir. Balcells va anunciarque en els propers tres anys comptaran amb 802 milions d’euros addicionals en el pressupost provinents dels fons europeus Next Generation per a projectes finalistes de transformació del sistema. El titular de Salut va insistir que no es poden acceptar «algunes inequitats» al territori d’accessibilitat i d’especialitat i va assenyalar que han de configurar un «nou mapa sanitari» que tingui en compte les «necessitats, capacitat i recursos perquè l’equitat territorial es produeixi». Ultimàtum dels metges D’altra banda, el sindicat Metges de Catalunya va entregar al Parlament 54.344 signatures d’un manifest que reclama mesures «urgents» per redreçar el rumb de la sanitat. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, va afirmar que es tracta d’un darrer «crit d’alerta» per reclamar un canvi «radical» en la política sanitària del Govern. Del contrari, no es podrà evitar una «gran mobilització» del col·lectiu. «El malestar i la indignació del personal facultatiu és enorme, només cal una espurna perquè esclati una revolta», va dir en una compareixença des del Parlament. Els metges, i el manifest, reclamen invertir més recursos, contractar més professionals i millorar les condicions laborals d’aquests. Lleonart va reconèixer que no tenen una data concreta per a aquestes mobilitzacions però va assegurar que serà «a curt termini».