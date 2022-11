Un veí de Llanars ha denunciat al programa El Món a RAC1 que hi ha una persona que mata i malfereix gats en aquesta població del Ripollès.

Aquest fet també l'ha fet arribar a la policia una protectora (Animals Vida Digna), com va avançar el Ripollès Digital, després que matessin tres gats d'un tret de balí i que formaven part d'una colònia de la població. Tant el veí, Àlex, com la protectora han denunciat els fets als Mossos d'Esquadra.

Segons el recompte que ha fet el veí a l'entrevista radiofònica: hi ha hagut almenys nou gats que han resultat ferits o morts a Llanars. En el recompte dels animals afectats: hi hauria tres gats morts, tres de desapareguts i en dos més, que no se n'hauria sortit".

La persona que ataca els felins ha usat tant una escopeta de balins com també, ha instal·lat trampes al poble, segons ha explicat.

El veí de Llaners ha estat víctima de l'obra d'aquesta persona i ha informat que la majoria dels casos s'han concentrat el mes d'octubre -també hi hauria un parell de casos de mesos anteriors-. Àlex recorda que els seus animals els feien companyia i que ha estat molt dur. També ha recordat "la pena i dolor que hem hagut de patir".

Àlex també ha relatat que va informar dels fets a l'alcalde de Llanars, Amadeu Rosell i que li va dir que "vetllaria" perquè no ocorregués més. Aquest fet, ha assegurat que ha creat commoció al poble i que esperen que no torni a passar. Els nostres gats malauradament no ressuscitaran, volem que no torni a passar".

Els fets estan denunciats als Mossos d'Esquadra de la comissaria de Ripoll. Segons Àlex, de moment no tenen informació que s'hagi fet res al respecte per investigar els fets.

El cas de la colònia

El cas de la colònia de Llanars va succeir l'11 d'octubre. La voluntària que la gestiona es va trobar els tres gats morts d'un tret de balí al cap al pati d'una casa. Els cossos dels animals encara estaven calents, segons El Ripollès Digital.