El plenari de l’Ajuntament d’Olot d’aquest mes de novembre ha reclamat per unanimitat el retorn de les proves teòriques del carnet de conduir a la ciutat.

La moció, impulsada des de l’equip de govern (JuntsxCat) amb els grups d’ERC i la CUP, també ha comptat amb el suport del PSC i, per tant, ha obtingut la unanimitat del ple. El text demana a la Direcció General de Trànsit i a la Subdelegació del Govern Espanyol a Girona que emprengui les accions oportunes per a revertir aquest «greuge» que pateix la ciutadania d’Olot i la Garrotxa des de l’inici de la covid-19.

Els fets es remunten a l’inici de la pandèmia, quan des de la Direcció General de Trànsit es va decidir concentrar a Girona els exàmens com a mesura de prevenció per a evitar contagis. Des de llavors, les proves teòriques no s’han tornat a fer a la ciutat, tot i les peticions realitzades des de l’Ajuntament d’Olot a partir de la preocupació de les autoescoles «per les conseqüències que té el desplaçament obligatori fins a Girona de les persones que volen obtenir el permís de conduir», expressa el consistori a través d’un comunicat. Les autoescoles han de traslladar a Girona una mitjana d’entre 100 i 120 alumnes per cada examen durant els mesos d’estiu i de 40 a 60 de mitjana la resta de l’any. Les proves es duen a terme cada 7 dies hàbils amb una periodicitat de tres convocatòries al mes.

El plenari també ha donat llum verda al conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot pel nou tram de via ciclista que unirà Olot amb Santa Pau, connectant la ciutat amb Can Blanc i l’aparcament del volcà Santa Margarida.