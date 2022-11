Sobresous de marihuana

El poder de seducció del diner negre que mou la marihuana té capacitat per a corrompre pilars fonamentals d’una societat democràtica com a policies, polítics i advocats, tal com adverteixen des de fa anys els Mossos d’Esquadra, però també la té per a temptar a sectors econòmics menys evidents, com el dels transportistes, venedors de bombetes i lampistEs, oficis que es lucren del boom cannàbic que viu Espanya com a proveïdors legals de materials o serveis als narcos. Els policies ho qualifiquen de «connivència» entre estructures legals i estructures criminals. El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, ha entrevistat dos lampistes que, amb la condició de l’anonimat, admeten haver col·locat aparells climatitzadors per a refrigerar plantacions indoor situades a Catalunya.

Treballar per als amos de vivers de marihuana resulta «molt llaminer», explica un d’ells. Les organitzacions -i els traficants més modestos- són clients fidels. Si saben que poden comptar amb els serveis d’un instal·lador, sempre treballen amb aquest. «No poden cridar a qualsevol perquè corren el perill que tu descobreixis el seu tripijoc. A més, paguen «en negre», per «avançat» i «el que demanis». «No regategen», reitera.

Plantacions caloroses

Una plantació indoor reprodueix artificialment les condicions climàtiques en les quals creixen les plantes a l’aire lliure. Omplir un espai de tests no és un problema. Com tampoc ho és preparar un sistema de reg gota a gota. El complicat és substituir el sol. Per a això usen bombetes de sodi d’entre 600 a 1.000 watts, que emeten radiacions semblants a les solars. Cadascuna d’aquestes bombetes gasta diàriament més electricitat que una família sencera, explica el cap d’inspeccions d’Endesa, que assenyala que per aquest motiu totes -o gairebé totes- les instal·lacions estan punxades il·legalment a la xarxa i s’han convertit en un gravíssim problema de frau elèctric. També generen molta calor. Tant que les plantes no poden créixer sense un climatitzador que les refredi. Aquí és on entra la figura de l’instal·lador al qual acudeixen abans que la plantació estigui operativa.

Els traficants acostumen a muntar pel seu compte les instal·lacions elèctriques. Però tiren de professionals amb llicència per als climatitzadors. I aquests, a pesar que «sempre» acudeixen als pisos «abans» que s’hagi plantat la marihuana, saben que estan instal·lant per a traficants: les màquines estan «sobredimensionades», volen aparells de 3.000 o 4.000 frigories per a habitacions que passarien amb climatitzadors molt menys potents. I, sovint, demanen que es pengin a un metre del terra. Treballar abans que creixi la marihuana sí que serveix per a minvar el risc de ser investigats policialment, asseguren. Procuren no fer «el manteniment» perquè, si fossin sorpresos en una batuda policial treballant al costat de les plantes, això podria «comportar problemes».

Un dels dos instal·ladors assegura que aquests treballs li suposen un sobresou que no declara i que no deixarà de fer-los. L’altre, per contra, assegura que per una qüestió de principis no acceptarà el treball la pròxima vegada que el contacti un traficant. Alguna cosa que passarà. «Amb tota seguretat, a qualsevol instal·lador de Catalunya li acaba caient un, dos, tres o quatre pisos de marihuana».

Un sector emergent

Raúl Rodríguez, director general de la Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (FEGiCAT), adverteix als lampistes que es presten a muntar una instal·lació elèctrica per a una plantació de marihuana -que a més estan punxades il·legalment a la xarxa elèctrica- s’exposen a quedar sense llicència. També recorda que en cas d’accident -aquests cultius provoquen incendis de manera freqüent- seran també responsables. No obstant això, matisa que els instal·ladors de climatitzadors no tenen per què saber l’ús que farà el client de l’aparell. «Si un venedor de cuines munta una cuina i aquesta acaba servint per a cuinar droga no és responsabilitat del venedor», argumenta.

El director de FEGiCAT, a més, no creu que sigui un gremi seduït pel diner negre de la marihuana perquè actualment experimenta un creixement important: «El nivell de demanda d’aparells d’energies renovables ha superat l’oferta, hi ha empreses que tenen una llista d’espera de mesos, i també és un dels sectors que millor paga als seus treballadors». «No crec que s’exposin a perdre la llicència i quedar sense un treball així», raona.

Col·laborar amb el narcotràfic

Més contundent és el cap d’inspeccions d’Endesa, que cada vegada detecta instal·lacions de marihuana més professionals, i subratlla que acceptar aquestes feines és «col·laborar» amb el narcotràfic de marihuana.

Per als Mossos d’Esquadra, Catalunya s’ha consolidat en els últims anys com el principal territori europeu de producció i exportació de marihuana. Un escenari que ha atret a màfies internacionals que s’instal·len aquí per a conrear industrialment un cànnabis que després venen a la resta d’Europa. Els diners fàcils que proporciona una droga, que a Espanya està perseguida per lleis més tolerants que les que regeixen en altres països, persuadeix a poc a poc a més ciutadans i empreses.