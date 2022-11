Es tripliquen els pisos turístics a Banyoles després de la pandèmia

Els pisos turístics s’han triplicat a Banyoles després de la irrupció de la pandèmia. L’any 2019, a les portes de l’epidèmia mundial, la capital del Pla de l’Estany tenia «al voltant» de 25 habitatges registrats destinats a l’ús turístic, assenyala el regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Banyoles, Jordi Congost. Actualment, però, aquesta xifra ja s’ha disparat fins arribar als 88 pisos turístics.

La principal causa, apunta Congost, és la manca de places hoteleres a la ciutat per a poder donar resposta al volum de visitants que volen allotjar-se a Banyoles. «Falten places hoteleres, i amb el tancament de l’Hotel Mirallac encara s’ha fet més evident», assegura. Una assignatura pendent on el regidor confessa que «anem molt coixos». De fet, apunta que «hi ha més interès en visitar la ciutat que places hoteleres per a oferir-los». Tot i això, Congost té clara la prioritat de l’equip de Govern: «El que ens agradaria com a ciutat és que hi puguin haver més places hoteleres», sosté. De moment, però, Congost no considera que l’increment d’habitatges d’ús turístic sigui preocupant.

A més, el regidor defensa que també s’hi suma un canvi de paradigma en el model turístic. «Les dinàmiques turístiques també han canviat després de la pandèmia, moltes persones ja no volen allotjar-se en hotels i prefereixen fer-ho en pisos», afirma. «S’han consolidat altres formes d’entendre el turisme», assenyala el regidor d’Habitatge, sobretot, en l’àmbit familiar.

Els 88 pisos turístics presents actualment a Banyoles representen un 1% del volum total d’habitatges de la ciutat, que l’Ajuntament xifra de 8.000.