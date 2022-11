Un de cada cinc menors rep sol·licituds sexuals a través d’Internet

Aquests darrers anys han augmentat els casos d’abusos que comencen a les xarxes socials. El 18 de novembre se celebra el Dia Mundial per a la Prevenció contra l’Abús Infantil, un problema que amaga dades alarmants: «Les dades són les que són, i pràcticament un de cada cinc menors ha rebut sol·licituds sexuals a través d’Internet, tant de persones adultes com d’altres menors», va explicar ahir a través d’un comunicat Irene Montiel, professora del grau de Criminologia i el màster de Ciberdelinqüència de la Universitat Oberta de Catalunya. «A més, dos de cada tres menors que practiquen sèxting (intercanvi d’imatges íntimes) ho fa sota pressió o coacció», va subratllar la professora, que també és experta en ciberassetjament de menors per Internet, una pràctica anomenada «grooming».

Però els fets no queden aquí. Segons un estudi d’UNICEF en què s’han enquestat més de 10.000 joves de 25 països, només el 36% dels entrevistats afirma que pot distingir amb certesa les persones que menteixen sobre la seva identitat a les xarxes. És a dir, la majoria de joves no distingeixen amb exactitud quan es produeix aquesta situació i quan no.

«Saber identificar aquestes situacions és clau per al desenvolupament psicosocial saludable, igual que ho és parlar amb els joves de les relacions abusives que es produeixen fora de línia. L’asimetria d’edat, de poder o de posició, o qualsevol forma de coacció en la interacció, defineixen una situació com a abusiva», va asseverar.

Davant aquesta situació, Montiel exposa diverses eines per educar tant pares com fills per tal de detectar possibles casos de grooming. La primera és establir una bona «mediació parental» perquè els fills facin un bon ús de les tecnologies. Montiel considera que, per disminuir el risc de ser víctimes (o agressors) d’abusos en línia, «el primer que cal fer és educar els fills en el respecte, la convivència i la igualtat».

«El segon és ensenyar-los què és la violència o una relació abusiva perquè la puguin identificar, i per fer-ho és imprescindible oferir-los una educació sexoafectiva adequada. I el tercer, donar-los un bon exemple, no només pel que fa a l’ús de les TIC, sinó també pel que fa a la regulació emocional i les relacions saludables», va afegir l’experta.

Així mateix, Vanesa Rodríguez, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC, va afirmar que «també és important tenir en compte que, com a mares i pares, hem d’acompanyar els nostres fills en els espais virtuals, de la mateixa manera que els acompanyem en els que no ho són».

El Portal de Menors de l’Oficina de Seguretat de l’Internauta posa a disposició de les famílies llistes d’aplicacions que ajuden a controlar les pàgines web, recomanacions per crear una escola i una llar cibersegures, i una guia completa per a un ús responsable i segur d’Internet.

En tot cas, Rodríguez va explicar que s’ha de fer aquest treball sense transmetre’ls por: «és fonamental tenir en compte que, per al treball preventiu sobre abusos, no sempre cal parlar-ne directament». No es tracta que sempre estiguin alerta, sinó que aprenguin a «detectar situacions que sobrepassen els límits d’una relació saludable».

La psicòloga de la UOC aconsella els pares o tutors que s’assegurin que «la conversa ocupi un lloc central en la dinàmica familiar», essent pròxims i oferint el testimoni propi com a eina educativa. És a dir, «interessar-se per les seves relacions i també fer-los partícips de les nostres».

Restringir Internet als petits

A més, Montiel va afegir que no es tracta de prohibir totalment l’accés a les TIC, però que, en el cas dels més petits, «hem de saber a quins riscos s’exposen i com es produeixen». Segons l’experta, xarxes socials com ara Instagram o TikTok «són molt perjudicials, i no només per a la salut mental i per al desenvolupament cognitiu dels infants, sinó perquè també són utilitzades per persones que busquen algun benefici de tipus sexual, com ara imatges, trobades en línia, cites o fins i tot relacions afectives» . Per això, Montiel considera que, «des del moment en què es produeix el primer contacte del menor amb la xarxa, s’ha d’evitar que navegui sense cap supervisió per aquests ciberespais, i s’han d’establir mesures de protecció».

Si els pares detecten algun comportament estrany dels fills, és tan important preguntar com escoltar. «És molt probable que no ens agradi tot el que sentim o vegem, però cal arribar a comprendre la motivació de la seva conducta —quina necessitat estan intentant cobrir— per establir maneres saludables de satisfer-la», va assenyalar Montiel. En tot cas, cal allunyar-se del concepte d’interrogatori, ja que la manca de diàleg pot confondre i acabar amb un matís més aviat inquisidor.

Hi ha aplicacions de control parental com Family Link, Qustoio o SecureKids que poden ajudar a establir limitacions de temps, de continguts, aplicacions permeses, etc. Finalment, van recordar que en cas de detectar un delicte, s’ha de comunicar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per demanar la retirada d’imatges íntimes que circulin per la xarxa.