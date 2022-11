El Consell Nacional del PSC ha aprovat per unanimitat el nom dels i les caps de llista de 23 nous municipis del PSC de les comarques gironines. El consell s'ha celebrat a Badalona.

Els municipis de la demarcació dels quals han estat aprovats els caps i les caps de llista al Consell Nacional són: Begur, Campdevànol, Campllong, Capmany, Castelló d’Empúries, Corçà, Fortià, Mieres, Navata, Olot, Pals, Les Planes d’Hostoles, Porqueres, Port de la Selva, Portbou, Riells i Viabrea, Riudarenes, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Serinyà, Torroella de Montgrí, Vidreres i Viladamat.

Per a la diputada i portaveu del PSC de comarques gironines, Sílvia Paneque, la presentació d’aquests 23 caps de llistes és la prova que “el PSC arriba fort a les eleccions municipals. Som un partit d’ànima municipalista on la política de proximitat és el que més ens importa”. Per la seva banda, el primer secretari del partit a la província i diputat al Congrés, Marc Lamuà, creu que el partit està consolidant el procés de recuperació i fiançant el de creixement “estem presentant llistes a municipis on feia temps que no teníem representació, estem trepitjant i treballant molt el territori. Durant les setmanes i els mesos entrants portarem a aprovació encara més llistes al Consell Nacional del PSC”.