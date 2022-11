Un ferit ha estat evacuat a l'Hospital de Figueres després de xocar contra un porc senglar a Peralada. Els fets han tingut lloc a les 4.56 hores de la matinada, segons l'hora d'avís rebut pels Bombers de la Generalitat. El vehicle, ocupat per quatre persones, circulava per la GIP-6042, quan a l'altura del quilòmetre 2,4 s'ha hagut d'apartar per la presència d'un porc senglar. La maniobra del vehicle l'ha fet sortir de la via durant un revolt, i ha acabat fent voltes de campana, quedant finalment en mig de la carretera.

Els quatre ocupants del cotxe han pogut sortir, però un ha estat ingressat a l'hospital en estat menys greu. Dues dotacions dels Bombers han desconnectat les bateries del vehicle, han senyalitzat l'accident i un cop han arribat els Mossos d'Esquadra han retirat el vehicle al marge de la via. Finalment, han netejat la via.