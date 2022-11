El Govern impulsarà i donarà suport amb línies de finançament el contingut fet per joves que ajudi a fomentar la igualtat i les relacions sexuals basades en el respecte com a resposta al creixent missatge masclista i de ridiculització del consentiment sexual dels youtubers i tik tokers d’extrema dreta.

Així ho ha avançat la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, el departament de la qual està especialment preocupat per l’ús «hàbil» que l’extrema dreta fa dels continguts que ataquen el feminisme amb notícies falses a través de canals de gran influència per a la joventut.

«A les xarxes en general estan molt representades les ideologies masclistes, LGTBIfòbiques i racistes i una mesura molt important és el treball amb altres ‘youtubers’ que puguin ser referents per a molta gent jove i construeixin relats en positiu del que és la igualtat i les relacions sexuals basades en el respecte i el consentiment», ha explicat Verge.

«Discursos que no tenen res a veure amb el relat masclista d’extrema dreta i la ridiculització especialment del consentiment sexual», ha afegit la consellera, que ha apuntat que es donarà suport als discursos que els contrarestin en xarxes «per diferents vies», com el treball en grups de joves i espais de joventut i també amb «línies de finançament» per a creadors digitals.

«L’objectiu és que amb el seu propi missatge, amb el seu propi llenguatge, arribin de forma més directa a la gent jove», ha emfatitzat.

En paral·lel, Verge ha anunciat que duran a terme també un estudi sobre «com s’estan generant i reproduint aquestes resistències entre els nois més joves a les polítiques d’igualtat i, de manera específica, a les mesures destinades a garantir la llibertat sexual de les dones».

Són algunes de les noves mesures per atallar les violències sexuals que pateixen els més joves, considerat «grup prioritari» pel Govern, dins del nou model d’abordatge d’aquesta xacra engegat per la Generalitat en vigílies del 25 de novembre.

Amb motiu d’aquest dia internacional de l’eliminació de la violència sexual s’ha llançat una campanya institucional amb vídeos curts que reflexionen sobre la «cultura de la violació» que segueix present i davant la qual volen fer valer la «cultura del consentiment».

Dins de les mesures de prevenció, Verge també ha explicat la importància de reforçar l’educació sexual afectiva des de l’etapa de 0 a 3 anys i amb continguts concordes en cada tram d’edat.