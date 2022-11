Els accidents de trànsit en via interurbana amb bicicletes implicades han disminuït un 23% a les comarques gironines. En concret, s'ha passat de 118 a 91 tenint en compte el mateix període de l'any passat (de l'1 de gener al 15 de novembre). Les comarques amb més accidents registrats aquest 2022 són les de costa: el Baix Empordà (22), l'Alt Empordà (17) i la Selva (14), per aquest ordre. I el Gironès, on també se n'han produït 14. El coordinador de seguretat viària i mobilitat del Servei Català de Trànsit, Òscar Llatje, admet que no saben a què es deu la tendència a la baixa, però afirma que se segueixen fent campanyes de conscienciació per protegir els ciclistes. A més, els recomanen sortir a pedalar en grup i portar vestimenta vistosa.

Entre el 2017 i el 2022, les casuístiques d'accidentalitat de ciclistes més comunes han estat caigudes (35%), envestides (16,7%) i fregaments o col·lisions laterals (12,2%). I les menys freqüents són atropellaments (1,7%), xocs amb animals (1,7%) o col·lisions contra objectes sense sortir de la via (1,1%). Seguint la tendència, la majoria d'accidents es produeixen amb la mateixa bicicleta (44,9%), seguit dels que hi ha turismes implicats (36,5%).

La majoria dels accidents, en cap de setmana

Les estadístiques també mostren que aquests accidents en via interurbana solen produir-se durant el cap de setmana i en horari de matí. Llatje ho atribueix al fet que "és quan més bicicletes hi ha en vies interurbanes". En concert, la mitjana dels últims cinc anys, revela que un 18,5% dels accidents es produeixen els dissabtes al matí i un 16,3%, els diumenges durant les primeres hores del dia. Una incidència que dista molt del 6,7% que completa el podi i es repeteix tant dissabte a la tarda com dimarts al matí.

Per comarques, on més s'han reduït els accidents amb ciclistes implicats és a la Cerdanya (50%) i també a l'Alt Empordà (37%) i la Selva (33,3%). Això en comparativa amb les xifres prepandèmiques del 2019, quan se'n van produir 108 en total (un 16% més que aquest 2022) i que el coordinador de seguretat viària i mobilitat del Servei Català de Trànsit defineix com el període "més semblant" pel que fa a condicions de mobilitat. De fet, gairebé totes les comarques gironines han registrat menys accidents i només n'hi ha una (el Ripollès) on "han augmentat significativament" passat de dos a vuit. "Pot ser un fer esporàdic; un tema de mala sort".

Cap accident mortal el 2022

Pel que fa a accidents mortals, a la demarcació de Girona no se n'ha produït cap en tot el 2022. És el primer any que es registra aquesta xifra, després dels dos accidents mortals del 2021, un el 2020 i tres el 2019. Des del Servei Català de Trànsit, es plantegen que una de les causes d'aquesta reducció -lligada a la disminució d'accidents- pot ser que els ciclistes utilitzin més a carrils segregats com vies verdes. També tenen sobre la taula el civisme de les bicicletes a la carretera, "que s'acostumen a comportar bé en vies interurbanes" on Llatje assegura que hi ha menys actituds imprudents que dins dels municipis.

Alhora, admeten que les xifres indiquen que l'afició a les bicicletes, tant de carretera -les que pateixen més accidents- com de muntanya, ha augmentat els darrers anys. Per això, no es para de fer campanyes per conscienciar els conductors de vehicles motors grans com turismes i camions, que són els que suposen més perill pels ciclistes. "Els hem de protegir com a les motos", diu, i afegeix que "només es tracta de deixar la distància de seguretat i prendre paciència si no se les pot avançar en certs moments".

Pel que fa a l'autoprotecció dels aficionats al ciclisme, el coordinador de seguretat viària i mobilitat del Servei Català de Trànsit assegura que "en condicions normals, un grup és més segur que anar tot sol" i recomana vestir-se amb roba "tan fluorescent com sigui possible". A més, explica que, tot i que les associacions de ciclistes amb les quals té contacte habitualment reivindiquen el seu dret a circular per la carretera, els recomanaria no fer-ho. "Sí que és veritat que hi tenen dret, però jo intentaria buscar carreteres molt menys concorregudes", diu i afegeix que "compartir espai amb vehicles motors no és una bona idea".