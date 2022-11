La Fira Orígens posiciona Olot com un centre gastronòmic de qualitat

Durant aquest cap de setmana a Olot s’està celebrant la desena edició de la Fira Orígens, la Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat de Catalunya, promoguda per l’Ajuntament i que se celebra en el Recinte Firal. Es tracta d’una mostra ben consolidada en la qual participen els seixanta millors productors de Catalunya, uns artesans molt ben triats i escollits que exposen els seus productes. En aquesta edició el 42% dels expositors s’estrenen a Orígens. La fira és molt reconeguda tant en àmbit gourmet com professional i posiciona Olot i la Garrotxa com un dels principals centres de gastronomia de qualitat. A més, tal com indiquen des de la mateixa fira, «l’esdeveniment va ser pioner en l’aposta per als productes ecològics», de fet, aquest any han superat el 38% de l’oferta de la fira.

Les activitats s’allargaran fins avui a les vuit del vespre i s’espera que hi hagi una gran afluència de gent, tal com va passar ahir. El dissabte va ser un dia molt mogut. Les activitats s’anaven succeint durant tot el dia i això va fer que el flux de gent fos continu, tant al matí com a la tarda. Segons Estanis Vayreda, el regidor de promoció de la ciutat, l’edició enguany és una de les que més afluència ha aconseguit el dissabte, ja que hi va haver moltíssima gent, estava ben ple». Vayreda també va assegurar que estaven molt contents perquè els assistents a la fira era gent d’Olot, però que també hi havia molta més gent de fora de la ciutat i de la comarca. Per això estaven molt satisfets amb les xifres del dissabte i, per tant, de com estava anant la jornada. Però des de l’ajuntament no eren els únics que se sentien contents amb aquest èxit d’ahir, els productors que participaven en la fira també ho estaven, i molt. Amb la fira poden donar a conèixer i vendre els seus productes, els suposa una manera d’apropar-se als seus clients, la gran afluència del dissabte va suposar més clients potencials i, per tant, una molt bona notícia per ells.

A part d’aquestes exposicions i del tast dels productes de millor qualitat, la fira també se la coneix per les activitats que hi ha programades durant tot el cap de setmana. Una d’aquestes activitats es promou perquè la gent pugui aprendre amb les sessions de cuina en directe, es tracta de l’Aula de Cuina. Ahir dissabte s’hi va parlar molt sobre llegums i hi van participar professionals reconeguts com són: Martina, Clara i Carlota Puigvert Puigdevall del restaurant Les Cols d’Olot; Marc Puig-Pey de la Fundació Alícia; Lluc Quintana de Can Xapes a Cornellà de Terri; Ada Parellada de Sempronianaa Barcelona; i Carme Ruscalleda. A part de tot el que ofereix la fira Orígens, també hi ha programades durant tot el cap de setmana diverses activitats en paral·lel a la fira, però que es fan en altres indrets de la ciutat i que estan dirigides a tots els públics.

El dissabte també es van entregar els premis a Millor Producte, els guardons van ser l’avellana salada de Nuasets en la categoria de salat, amb accèssit per al cargol bover cuinat en conserva de V de Gust-Can Carlina; el pòtit postres de músic en la categoria de dolç; la kombutxa Citron d’Enso Ferments en la categoria de begudes i el vi Pecat Singular de Mas Ponsjoan en la categoria de producte més sostenible. També es van entregar els premis a Millor Estand, el qual va ser per a Cal Kika i un accèssit per a Hopsters.

Una de les novetats d’enguany és el 1r Concurs de Botifarra Catalana organitzat juntament amb la Confraria del Gras i el Magre i de la Fundació Oficis de la Carn. El dissabte al matí van tenir lloc les deliberacions del jurat i avui diumenge es farà l’entrega de premis i un tast de Botifarres Catalanes.