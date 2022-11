Maià de Montcal ha celebrat un acte d'homenatge a Ernest Lluch, polític del PSC qui va ser assassinat aquest dilluns farà 22 anys per ETA. A l’homenatge, en el que han assistit un centenar de persones, hi han intervingut Eulàlia Lluch, filla d’Ernest Lluch; Joaquim Llach, patró i membre de la Fundació Ernest Lluch; el subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon, la diputada Sílvia Paneque i el secretari general del PSC, Salvador Illa.

La seva filla ha obert el torn dels parlaments homenatjant el llegat del seu pare: "El millor llegat que ens ha pogut deixar és que tothom el té present, sigui del partit que sigui", ha dit, referint-se a l'acte presidit organitzat per la Fundació Ernest Lluch i encapçalat pel president Pere Aragonès celebrat aquest dissabte a la biblioteca que porta el seu nom a Vilassar de Mar.

El líder dels socialistes, Salvador Illa, ha reivindicat el "diàleg amb voluntat d'acord" com a instrument de política democràtica. Illa ha dit de Lluch que "reivindicava el diàleg" i ha recordat una escena del socialista al País Basc en què "s'enfrontava amb diàleg als que a crits i amb les seves actuacions, el negaven". Ho ha fet servir per establir un paral·lelisme amb l'actualitat de la política catalana; considera que per dialogar "cal estar disposat a escoltar i a no tenir el cent per cent de raó" i que aquest s'ha de produir "entre Catalunya i la resta d'Espanya i entre catalans".

En la seva intervenció, Illa també ha destacat la figura d’Ernest Lluch com a gran defensor dels serveis públics i les institucions. Referint-se al període que Lluch va ocupar el càrrec de ministre de Sanitat (1982-1986), ha dit que el socialista "va millorar la societat en la qual vivim perquè va deixar la llei general de la sanitat i va posar els fonaments del sistema sanitari actual". Illa ha afegit que va poder veure en primera persona com a ministre de sanitat la diferència entre "tenir un sistema de sanitat universal i públic de no tenir-lo".

El primer secretari del PSC també s'ha referit a la definició que Lluch feia del socialisme, "com la manera de portar el màxim de llibertat, el màxim d’igualtat i el màxim de fraternitat possibles a les persones que viuen en societat". Així, ha assenyalat que aquests principis són els que el partit encara promou als ajuntaments i al Govern. A més, ha recuperat reflexions de Lluch advertint contra "la por a la desaparició de la nació, que és una de les idees que alimenta als nacionalismes".

Abans de donar per acabat l'homenatge que s'ha celebrat davant l'església de Sant Vicenç del municipi, el PSC ha procedit a fer una ofrena floral a la tomba d’Ernest Lluch, ubicada just al costat dins del cementiri de Maià de Montcal.