Aquesta setmana es fa a les carreteres i carrers de la província una campanya policial de controls a camions i furgonetes per reduir la sinistralitat.

El Servei Català de Trànsit coordina amb Mossos d’Esquadra i les policies locals la campanya que té com a objectiu de reduir la sinistralitat de camions i furgonetes i millorar la seva seguretat.

L'acció a vehicles pesants i lleugers de transport de mercaderies posa l’accent en diversos factors de risc, com la velocitat, l’alcohol i les drogues, les distraccions i els elements de seguretat passiva. També se centren en altres aspectes com les característiques del vehicle (excés de pes, seguretat de la càrrega i estiba o possibles defectes tècnics), el temps de conducció i descans del conductor (tacògraf) i que la documentació del vehicle i del conductor sigui la correcta.

Aquest any 2022, quatre ocupants de camions i quatre de furgonetes han mort en accident de trànsit en zona interurbana. A més enguany, en un 26,5% dels sinistres mortals hi ha hagut implicats camions i en un 11,5% furgonetes. En la mateixa campanya policial de l’any passat es van realitzar al llarg d’una setmana 417 controls policials a camions i furgonetes, es van imposar 1.577 denúncies i 15 vehicles van ser immobilitzats.

Fatiga i sinistralitat

Des de Trànsit es recorda que la fatiga és la principal causa d’accidents entre els conductors professionals, juntament amb l’estat de manteniment dels vehicles.

També insisteix en la importància del manteniment dels vehicles, de respectar els límits de velocitat i evitar distraccions al volant, així com de descansar cada dues hores quan es facin trajectes de llarg recorregut per evitar una acumulació de fatiga que pugui acabar en accidents. També destaca que el transport de mercaderies amb vehicles de menys de 3.500 quilos (furgonetes) ha augmentat amb l’eclosió del comerç en línia i és important destinar-hi una acció de vigilància policial especifica com aquesta.