El cavall i el gos d’atura català protagonitzen la Fira de Sant Martirià

Banyoles va tancar ahir la Fira de Sant Martirià amb una mostra de cavalls i de races autòctones dels Països Catalans, posant punt i final a una edició amb plena participació dels visitants. S’han recuperat, segons els organitzadors, les xifres prèvies a la pandèmia de la covid-19.

«Durant tot el cap de setmana hi ha hagut molta gent sobretot a la Draga, fet que valorem molt positivament», va explicar la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyoles, Anna Tarafa, que va destacar els 3.000 alumnes d’escoles del Pla de l’Estany que van passar pel parc de la Draga divendres.

A la jornada d’ahir, les hípiques del Pla de l’Estany van fer una exhibició de horseball i a aquesta la van seguir altres activitats com una exhibició de doma clàssica, una demostració de western i l’espectacle Or Blanc de Yeguada Can Boada, a càrrec d’Inti Schenkel.

Pel que fa a la mostra de races autòctones, es va fer una exhibició d’agility i una demostració de treball amb el gos d’atura català. A més, va tenir lloc el desè concurs de cant de gall.

Finalment, a l’espai divulgatiu, es va presentar el llibre L’aviram autòcton dels Països Catalans i es va dur a terme un taller pràctic d’extracció i neteja de llavors en sec i humit, a càrrec d’Anna Sopeña de Les Refardes.

A mitja tarda, els visitants van poder gaudir d’un concert i una xocolatada per a la cloenda de Sant Martirià.