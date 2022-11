La Policia Nacional ha detingut un home d'edat avançada a Banyoles per fer 14 falses trucades d'amenaça de bomba "malicioses" en tres anys.

Arran d'un dels avisos van desallotjar edificis públics de Santiago de Compostela. L'arrestat usava diferents mòbils i trucava des de diferents poblacions i fins i tot des de l'estranger perquè no l'enxampessin. L'arrestat a Banyoles està acusat de la seva presumpta participació en un delicte de desordres públics.

Els investigadors consideren que entre els anys 2020 i 2022, el detingut, des de diferents locals de la geografia espanyola, hauria fet fins a un total de 14 trucades telefòniques d'amenaça de bomba. Segons les indagacions del CNP durant l'operació "Bell", a les telefonades alertava de la col·locació d'artefactes explosius i estaven dirigien tant a persones físiques com a entitats públiques i privades, ubicades a diferents localitats espanyoles. Això provocava l'activació dels respectius centres de coordinació d'emergències i d'unitats policials de les diferents ciutats, amb els consegüents problemes causats tant a particulars com als serveis receptors de les trucades.

La detenció es va fer el divendres 11 de novembre. L'home no és resident a la província de Girona però sí que té família a la capital del Pla de l'Estany, ciutat on se'l va localitzar. A les comarques gironines no ha actuat i, per tant, no se li atribueix cap de les falses trucades d'amenaça de bomba.

Amenaça a Santiago

Un dels casos data de principis d'octubre i el detingut presumptament va alertar de forma falsa i maliciosa que"“esclataria una bomba als Jutjats de Santiago de Compostel·la". A conseqüència d'aquest acte delictiu, segons informa la policia, es va fer el desallotjament preventiu de les seus judicials situades al Polígon de Fontiñas, així com l'Edifici Centre d'Innovació Cultural (CINC) a la Ciutat de la Cultura de Galícia, seu temporal del judici de l'accident ferroviari del 2013 a Santiago.