La Fira Orígens d’Olot clou la desena edició amb èxit

Més de 60 productors van omplir aquest cap de setmana el recinte Firal d’Olot, on es va celebrar la Fira Orígens, promoguda per l’Ajuntament de la ciutat, i on va tenir lloc el primer Concurs Nacional de Botifarra, que va guanyar Yolanda Presseguer d’entre vint-i-cinc participants.

Segons Pep Palau, director d’Orígens, la desena edició de la Fira ha estat un «èxit aclaparador». «Hi ha hagut molta afluència de gent i els productors han quedat encantats amb els visitants, disposats a conèixer, tastar i comprar el producte». Per Palau, la Fira Orígens és un esdeveniment «consolidat que s’ha convertit en una plataforma pels productors que cada any augmenten la seva qualitat». Ahir els protagonistes de la jornada van ser els cuiners Gerard Xifra, Sylvia Oussedik, Quim Casellas i Isma Prados i Marc Ribas en el torn de tarda, que van representar la diversitat de la Fira, que busca comptar amb tots els sectors de l’activitat agroalimentària d’arreu de Catalunya. Paral·lelament, a l’Aula de Tast s’hi va acollir un tast de cafès, un de les botifarres catalanes guanyadores del concurs, un tast amb productes de Girona Excel·lent i, per últim, el tast dels 10 anys, amb productes que han format part de la història de la Fira. «Per l’any vinent tenim la vista posada a identificar nous productors en línia amb els valors del producte ecològic, de qualitat i innovador», va concloure Palau.