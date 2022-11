El Govern ha anunciat restriccions per la sequera a Girona. Està previst que aquest dimarts s'activi l'alerta a la Muga (Darnius-Boadella) i a la conca Ter-Llobregat, tal com ha fet públic Teresa Jordà, consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a El matí de Catalunya Ràdio.

«Demà declararem l'alerta per sequera a la Muga i a la conca Ter-Llobregat. Hi haurà 26 comarques en alerta i afecta 6,6 milions d'habitants de 550 municipis. Les reserves estaven per sobre de 210 hectòmetres cúbics, però l'aigua de boca està més que garantida».

🔴 @TeresaJorda, consellera d'@accioclimatica, Alimentació i Agenda Rural, sobre les restriccions per la sequera: "Demà declararem l'alerta per sequera a la conca Ter-Llobregat. Hi haurà 26 comarques en alerta, 6,6 milions d'habitants"https://t.co/FN3YOcZz8r pic.twitter.com/riynmV1dAb — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) 21 de noviembre de 2022

La declaració d'alerta implica la reducció de l'ús de l'aigua per a reg agrícola (25%), per a usos ramaders (10%), per als industrials (5%), per a usos recreatius que impliquin reg (30%) i per a altres usos recreatius (5%).