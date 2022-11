L’actual portaveu d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, Sergi Albrich, ha estat escollit com a alcaldable per a les pròximes eleccions municipals de l’any 2023. En una assemblea de caràcter extraordinari aquest passat dissabte, la militància del partit va escollir Albrich per unanimitat.

El candidat va fer referència als reptes de futur i va afirmar que «Sant Joan necessita un canvi polític després de setze anys del mateix govern al capdavant de l’Ajuntament, per higiene democràtica i per tal de dur a terme nous reptes, nous projectes i noves il·lusions», en referència a l’actual govern de Moviment d’Esquerres. Albrich va afegir que té la mirada posada «en noves perspectives socials, mediambientals i econòmiques que posin les necessitats de les persones al bell mig de la política local».