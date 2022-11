Amb la normalització de l'activitat turística i la proliferació dels canals digitals i de noves fórmules per arribar als turistes potencials, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona impulsa una inèdita campanya de divulgació i promoció a través del canal propi de YouTube, anomenada «From the World to Costa Brava & Girona Pyrenees».

La campanya es compon de divuit vídeos testimonials protagonitzats per persones originàries de quinze països (Regne Unit, França, Bèlgica, Països Baixos, Irlanda, Suècia, Dinamarca, Itàlia, Alemanya, Eslovàquia, Estats Units, Canadà, Austràlia, Argentina i Mèxic), que expliquen a l'audiència, en el seu idioma originari, per què han escollit viure a diferents localitats de la demarcació de Girona i, alhora, mostren i descriuen els valors i la idiosincràsia d'aquest territori. Aquests testimonis pretenen transferir en primera persona als seus conciutadans les bondats de residir i treballar i viatjar a la Costa Brava i el Pirineu de Girona, i, d'aquesta manera, estimular i inspirar els visitants potencials perquè coneguin in situ la demarcació de Girona.

«From the World to Costa Brava & Girona Pyrenees» es difondrà progressivament a través de les xarxes socials del Patronat durant vint setmanes, des del 10 de novembre fins al març de 2023. A través dels vídeos testimonials es donaran a conèixer i es tractaran àmbits tan diversos com les activitats a l'aire lliure, l'esport professional i amateur, la cultura, la natura, l'enogastronomia i el benestar, entre d'altres. Alhora, el projecte ha tingut en compte la diversitat de procedències dels testimonis que han participat en la iniciativa, així com la representativitat i diversitat territorials.

Els dos primers vídeos compartits són de l'exciclista professional britànic David Millar (From Scotland to Cornellà del Terri) i de l'entrenadora personal i professora de ioga sueca Sarah Hansson (From Sweden to Jafre).

En el desenvolupament i la difusió del projecte «From the World to Costa Brava & Girona Pyrenees», el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona ha comptat amb la participació dels vuit consells comarcals gironins, dels testimonis que han participat de manera gratuïta en el projecte —que també l'estan difonent als seus perfils— i de la productora Broadcaster.

Amb aquesta campanya, l'entitat endega una nova fórmula de promoció en l'àmbit digital a través de la participació de prescriptors, que complementa les actuacions que es fan des de fa més de deu anys per mitjà d'influenciadors i bloguers en canals i portals digitals. Alhora, l'acció posa de manifest la seva transversalitat perquè vincula diferents territoris amb diferents activitats, i evidencia la diversitat d'entorns i opcions que la destinació ofereix al visitant. En general, amb la campanya es fomenta la diversificació i la descentralització territorial.