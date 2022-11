La Policia Municipal d'Olot ha detingut un veí de la ciutat de 30 anys que va cometre dos delictes en una sola nit. Els agents van rebre l'avís la matinada del 19 al 20 de novembre que un sospitós havia rebentat el vidre d'accés a un edifici situat al Firal. Segons els testimonis, l'home -acompanyat de més persones- va causar destrosses a la porta fins que va aconseguir entrar a l'immoble. Gràcies a la col·laboració ciutadana els agents van poder identificar i detenir l'autor dels fets. A més, també el van poder relacionar amb un robatori amb violència i intimidació perpetrat poca estona abans. Segons les indagacions policials, els detinguts va atracar la víctima, li va sostreure el moneder i altres pertinences i va fugir corrent.

La Policia Municipal va localitzar el grup de joves entre els quals hi havia el sospitós. El van detenir com a autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i també han instruït diligències per un delicte de danys.

Una vegada fetes les diligències policials, van traslladar el detingut a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per al pas a disposició judicial.