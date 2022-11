El plenari de la Diputació de Girona ha aprovat aquest dimarts el pressupost del 2023 amb 26 vots a favor i un únic vot en contra, el de la portaveu de la CUP, Marta Guillaumes. La portaveu cupaire ha assegurat que els comptes no responen a les necessitats de la població i "cal un canvi de rumb". Durant una intervenció de més de 40 minuts, Guillaumes ha lamentat que no s'abordi suficientment la desigualtat. Per la seva banda, les forces d'Independents i el PSC han valorat molt positivament la creació d'un fons extraordinari basat en els romanents que s'obtinguin de la liquidació del pressupost del 2022. Aquesta línia haurà d'ajudar als ajuntaments gironins a "fer front a les despeses sobrevingudes" en matèria energètica.

La Diputació de Girona ja té llum verda per desplegar els pressupostos del 2023 a partir de l'1 de gener, que tindran 169 milions d'euros, un 3,8% més que el 2022. El govern de la Diputació va presentar els comptes a la premsa aquest dilluns i el dimarts s'ha fet el plenari per aprovar-los. Els pressupostos han tirat endavant amb 26 dels 27 vots a favor. Hi ha donat suport els dos grups al govern (Junts i ERC), el PSC, Independents de la Selva i Tots per l'Empordà. Per contra, la portaveu de la CUP ha decidit votar-hi en contra.

El portaveu de Tots per l'Empordà i Independents de la Selva, Carles Motas, ha agraït al govern de la corporació la seva receptivitat a l'hora de negociar les partides. Motas, a més, ha valorat molt positivament les línies d'ajuda als ajuntaments per a la compra i rehabilitació d'habitatge. El també alcalde de Sant Feliu de Guíxols, ha recordat que l'habitatge "no és una competència municipal", però moltes vegades han de donar-hi resposta perquè la gent els demana solucions.

Fons extraordinari per a l'increment energètic

Per altra banda, Motas ha aprofitat per reivindicar la convocatòria extraordinària de subvencions per als ajuntaments amb els diners que sobrin de la liquidació del pressupost del 2022, tal com es va fer amb els diners que van sobrar del 2021. El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha avisat que la intenció del govern és mantenir aquesta convocatòria extraordinària una vegada hagin tancat els comptes del 2022. Aquests diners es donaran als consistoris per "fer front als encariments i despeses del cost de l'energia". Per a Motas, aquesta línia d'ajudes serveix per "donar autonomia" als consistoris perquè cada ajuntament decideixi lliurement com invertir-los.

Pel portaveu del PSC, Juli Fernández, els pressupostos del 2023 són uns comptes "continuistes però millorats". En aquest sentit, el socialista ha recordat que "no hi ha cap àrea" que tingui menys pressupost que el 2022 i per això es tracta d'una proposta millorada respecte aquest any encara vigent. Per últim, Fernández ha demanat al govern de la Diputació que tingui en compte la seva aportació al centre d'atenció social de la Sopa, "tal com es fa cada any".

Canvi de rumb per a la CUP

La portaveu de la CUP, Marta Guillaumes, ha justificat el seu posicionament en contra dels pressupostos perquè considera que no hi ha suficients partides que ajudin a combatre les desigualtats socials i l'emergència climàtica. Guillaumes ha exigit "un canvi de rumb copernicà" en les polítiques ambientals i també en les socials.

La cupaire ha assegurat que l'estabilitat de la societat és "com un vaixell" i que "com més distància hi hagi entre la proa i la popa, més possibilitats tenim d'enfonsar-nos". Per això considera que la Diputació treballa per desenvolupar alguns dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, però cal un impuls més important. Guillaumes creu que els pressupostos del 2023 manté una aposta pel "dinamisme econòmic basat en combustibles fòssils".

Per això ha demanat reduir les aportacions que preveu fer la Diputació a l'aeroport de Girona per aconseguir més connexions i treballar per un turisme més sostenible. També ha demanat una reducció en els sous de la Diputació de Girona i aprimar el cost polític de la corporació.