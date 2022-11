La Gala Michelin 2023 ha entregat aquesta nit tres nous premis individuals, dos dels quals van recaure en referents de la gastronomia gironina: Joan Roca (El Celler de Can Roca), ha estat com reconegut com a xef mentor, i Toni Gerez (Castell de Peralada), guardonat amb el premi al millor Servei de Sala d’un restaurant espanyol.

«La sala és important per a l’experiència gastronòmica», ha dit Gerez en recollir el premi, qui ha indicat que el seu ofici “és meravellós, fantàstic”. Els caps de sala són “creadors d’experiències, d’afecte”, que “creguin somnis en els restaurants”.Gerez ha volgut compartir amb tots els companys del seu grup hostaler i amb la seva família. A més, en la gala s’han repartit altres dos premis especials. D’aquesta manera, el Xef Mentor Michelin 2023 ha estat per a Joan Roca (El Celler de Ca Roca, Girona). Al costat dels seus germans Jordi i Josep ha convertit El Celler de Ca Roca de Girona —tres Estrelles i una Estrella Verda— en un dels millors restaurants del món. Roca, que en pujar a l’escenari ha arrencat una gran ovació de tot l’auditori, ha mostrat el seu agraïment des de l’escenari. “Gràcies per un reconeixement que francament no esperava avui, però que rebut amb il·lusió i ganes de compartir amb els meus germans. Em comprometo a continuar fent això pel que em doneu aquest premi, que és compartir coneixement, generar passió i posar en valor l’esforç de les noves generacions”, ha indicat. El tercer premi individual, el de Xef Jove, ha estat per a Cristóbal Muñoz del restaurant Ambivium, en Peñafiel. La Gala de la Guia Michelin, celebrada a Toledo, no va donar ni treure cap nova estrella a les comarques gironines en l'edició de 2023. Un total de tretze restaurants conservaran el reconeixement: Tres estrelles El Celler de Can Roca (Girona Dues estrelles Les Cols MIraramar (Llançà) Bo.TIC (Corçà) Una estrella Ca l'Enric (La Vall de Bianya) Massana (Girona) Les Magnòlies (Arbúcies) Empòrium (Castelló d'Empúries) Fonda Xesc (Gombrèn), Els Tinars (Llagostera) Castell Peralada (Peralada) La Cuina de Can Simon (Tossa de Mar) L'Aliança 1919 (Anglès).