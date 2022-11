El Museu de Llívia ha finalitzat l’esborrany de la futura exposició permanent dedicada a la frontera, una iniciativa que forma part del pla estratègic del servei museístic llivienc —el pla es va presentar a últims del 2021—. L’exposició, que s’ubicarà a la planta baixa de la Torre Bernat de So, estarà dedicada íntegrament a l’enclavament i a la frontera. El projecte ha estat desenvolupat per Margarida Loran Gili, museòloga i consultora independent, i el director del Museu de Llívia, Gerard Cunill Costa.

El nou eix temàtic vol ser realitat a mitjan 2023, segons la previsió del treball i el calendari que ha fixat l’equip redactor. La iniciativa, que anirà molt més enllà de les quatre parets de l’exposició, ha comptat amb la visió i la col·laboració d’experts i de la comunitat local que han participat a partir de trobades i sessions obertes.

El projecte consta de quatre grans accions. A banda de l’espai expositiu de la Torre Bernat de So, la concepció de la iniciativa també tindrà en compte el disseny de rutes turístiques aprofitant les fites que hi ha en el territori llivienc; proposarà un programa de recerca que inclogui, per exemple, la història oral per recollir testimonis i històries entorn de la temàtica i, per últim, s’organitzaran debats o activitats que girin al voltant de l’enclavament i la frontera. La idea, en el seu global, és aconseguir que la visita a l’espai sigui una experiència immersiva, interactiva i dinàmica, des de bon inici.

El document inicial d’aquest projecte destaca que s’hi desenvoluparà un disseny innovador, seguint les noves tendències museístiques, amb un important ús de mitjans audiovisuals i interactius, on es mostraran objectes, documents i testimonis orals. L’exposició estarà subdividida en tres grans conceptes: la creació de la frontera i l’enclavament, les fites de frontera i paisatge, i comunitats i identitats. El document també recull un esquema de l’espai i els usos que se li donarà, amb els seus continguts.

Amb el document de treball finalitzat, on s’estableix les bases museològiques de la futura exposició, s’inicia el procés de valoració de l’execució de les obres que cal dur a terme. El projecte comptarà amb el suport econòmic del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.