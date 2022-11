La Diputació de Girona preveu un pressupost de 169 milions d’euros per a l’any que ve. La xifra suposa un increment de 3,8% respecte d’aquest 2022 i centrarà els esforços en les polítiques socials –especialment, en habitatge-, actuacions enfocades a la lluita contra el canvi climàtic, la cultura i l’esport. Si hi hi afegim els comptes dels consorcis i empreses controlats per la corporació provincial, el pressupost s’enfila fins als 245 milions, amb un creixement anual del 7%. El president de l’ens, Miquel Noguer, afirma que es tracta d’un increment «moderat» que busca dotar la institució de les eines per afrontar els «reptes» derivats de l’actual conjuntura econòmica, amb una inflació desbocada.

L’ens ha presentat els comptes per a l’any que ve amb la mirada posada en donar resposta a la conjuntura econòmica actual. El pressupost general de la Diputació s’enfila fins als 169 milions, gairebé un 4% més que aquest any i se centrarà, sobretot, en les polítiques d’habitatges, lluita contra el canvi climàtic i una aposta per la cultura i els esports. En concret, destinaran 2 milions en habitatge amb l’objectiu d’oferir als ajuntaments de la demarcació suport en el disseny i el desplegament de polítiques que garanteixin el dret a l’habitatge; 1,5 milions a la campanya «Del Pla a l’Acció» dedicada a accions contra el canvi climàtic amb l’impuls de comunitats energètiques o la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques; 1,3 milions a un pla de monuments; 1,2 milions al foment de l’activitat física i l’esport dirigit a entitats i 1 milió més dirigit als ajuntaments. També es destinaran 889.000 euros a accions de promoció econòmica i 881.000 a cooperació cultural, entre d’altres. Pel que fa a les principals inversions, l’ens te previst destinar 4,5 milions en actuacions a la xarxa viària de les comarques gironines i gairebé 3 milions per al desplegament de la fibra òptica a tota la demarcació, aprofitant els traçats de les vies verdes i de les carreteres de la xarxa viària de la Diputació. El pressupost també contempla un fons de contingència de 10 milions per tenir un «coixí» davant de situacions imprevistes. Per àrees, el pressupost de Territori i Sostenibilitat, amb 31,34 miions, és el que té l’increment més important de la corporació respecte al 2022, sobretot per l’augment de recursos destinats a la xarxa viària. També ha crescut Medi Ambient, amb partides com el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) o l’àrea de cultura. «Amb el pressupost de 2023 es demostra, una vegada més, la implicació de la Diputació de Girona amb els 221 ajuntaments de la demarcació. Els ens locals són els destinataris principals de les subvencions i transferències, concretament del 51 % d’aquestes», va dir Noguer. El pressupost dels organismes autònoms (Dipsalut, Xaloc i el Conservatori de Música Isaac Albéniz), l’entitat pública empresarial Semega, els consorcis adscrits (el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, el Consorci de les Vies Verdes de Girona i el Consorci de les Gavarres) i les societats mercantils participades majoritàriament (Patronat de Turisme Costa Brava Girona i SUMAR) mantenen una línia similar a l’exercici de 2022, amb un lleuger increment en la majoria de casos.