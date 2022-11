Teresa Jordà vol començar «aviat» la prova de l’eòlica marina flotant

La consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, va insistir ahir en la necessitat de realitzar una prova pilot del parc eòlic marí davant la costa de Roses i va indicar que estan esperant que el govern espanyol els doni resposta. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Jordà va afirmar que, en qualsevol cas, espera que la puguin començar «de manera immediata». Jordà va afirmar que l’energia eòlica és necessària i que canviarà el paisatge. La consellera també va indicar que, tot i que el Govern aposta per parcs petits, també se’n necessitaran de «més grans».

Precisament, la jornada Energies Renovables i Sobirania va oferir també amb una taula rodona per debatre sobre la implantació de l’eòlica marina a l’Alt Empordà, que va comptar amb la participació de Sergi Ametller (SENER), Albert Monclús (HiveWind), Anna Rivera (Youwind) i Ferran Vallespinós (Plataforma Stop Macro Parc Eòlic Marí de la Badia de Roses). Durant la xerrada, Ametller va coincidir amb Jordà en què el desenvolupament d’aquesta prova pilot seria molt positiu per al territori, sempre que es faci de forma «ràpida» i sense endarrerir-ne el desenvolupament comercial. «Creiem que és positiu, ja que permetrà que la ciutadania vegi que no té un gran impacte», va indicar.

Ametller, representant dels promotors del parc eòlic Tramuntana -una de les propostes que hi ha sobre la taula per a la costa de l’Alt Empordà-, va defensar un cop més el seu projecte, tot recordant que l’han anat modificant i adaptant a les peticions i necessitats del territori. En aquest sentit, va defensar que serà molt important que les bases que estableixi el Ministeri per a la subhasta s’hi recullin no només els aspectes econòmics, sinó que es tinguin en compte altres variables relaciondes amb el benefici del territori, com per exemple la participació ciutadana o la reducció de la factura energètica als municipis. En tot cas, Ametller va deixar clar que no hi ha temps per perdre en la implantació de l’eòlica marina, com a mesura de lluita contra el canvi climàtic i a favor de la sobirania energètica; una opinió que va ser compartida per Montclús i Rivera. Aquesta última va subratllar que Catalunya «és una zona d’oportunitat molt forta» per a la implantació d’aquest tipus d’energia, ja que tenim «el millor vent de la península». També va convidar els assistents a comparar l’impacte visual dels molins amb el de les torres elèctriques que poblen el territori actual: «És evident que hi ha un impacte, però l’important és veure què és acceptable», va indicar. Pel que fa a Montclús, va posar en valor tots els avenços tecnològics que hi ha en aquest àmbit, i va destacar que l’eòlica marina és una oportunitat «que no es pot deixar passar» perquè servirà per crear llocs de treball i potenciar la indústria.

En canvi, Vallespinós va posar tots aquests arguments en qüestió. El representant de la plataforma va advertir que no està demostrat que no el parc marí no generi impacte ambiental, per molt que es faci amb l’ús de plataformes flotants, i va recordar que els aerogeneradors tindran fins a 225 metres d’alçada. A més, Vallespinós va considerar que tot el procés del Ministeri per definir quins espais són els indicats que s’hauria de començar de nou, ja que fins ara ha estat un despropòsit.