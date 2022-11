El Departament d'Acció Climàtica ha començat una prova pilot per detectar exemplars d'escarabats bernats marbrejats amb gossos ensinistrats a la demarcació de Girona. L'objectiu és detectar els refugis hivernals que tenen aquests insectes en zones properes als camps agrícoles. Els gossos detecten els exemplars gràcies al seu olfacte i indiquen la zona a on n'hi ha. El pla pilot es vol estendre a altres punts de Catalunya i també a noves espècies invasores per tal de combatre-les. Aquest 2022 el bernat marbrejat ha tingut una incidència menor a Catalunya i no s'han registrat danys importants als conreus, tret d'alguns camps de poma a Girona.

El primer exemplar d'escarabat marbrejat que es va detectar a Catalunya va ser a les comarques gironines el 2016. A partir d'aquell moment es va començar a estendre per tot el país. A Castellfollit de la Roca fa dos anys que van veure els primers exemplars. L'insecte entra a les cases i es posa dins de la roba provocant molèsties als veïns. Pels agricultors, aquest insecte encara és més perjudicial perquè els danya la collita.

Aquest any, l'escarabat ha afectat diversos camps de poma de l'Empordà. Una vegada aquest insecte s'endinsa en un camp de conreu, cal erradicar-lo amb productes fitosanitaris. Amb l'objectiu d'evitar l'ús d'aquests productes, el Departament d'Acció Climàtica ha engegat un pla pilot a la demarcació de Girona en què gossos ensinistrats s'encarreguen de buscar els refugis d'hibernació dels bernats marbrejats per tal que després es puguin eliminar.

El Departament utilitzarà aquests gossos ensinistrats "allà on hi hagi danys en conreus", ha detallat el cap d'àrea de Sanitat Vegetal d'Acció Climàtica. En aquests punts, s'enviarà els gossos per fer una ruta al voltant dels camps i que ells detectin a través de l'olfacte on els insectes tenen un refugi per hibernar. Una vegada es trobin aquests refugis, es faran tractaments preventius "perquè no es desplacin als camps".

Un pla pilot a punt per estendre

De moment, el projecte funciona com a prova pilot a la demarcació de Girona a l'espera dels resultats que s'obtinguin. Si són satisfactoris s'anirà desplegant per tot Catalunya. A més, aquest mètode es podria fer servir per a altres espècies invasores que s'introdueixin a Catalunya. Des de Sanitat Vegetal asseguren que erradicar aquesta espècie ara "és molt complex" perquè ja s'ha estès massa.

De tota manera, la idea és que si mai arriba una espècie nova es puguin ensinistrar els gossos per detectar individus i poder erradicar-la abans no creixi per tot el territori. Aquest sistema ja es fa servir en altres punts d'Europa per detectar determinats insectes invasors.

Marcatge passiu dels gossos

La directora de Lladruc, Roser Feliu, ha explicat que a dia d'avui hi ha dues gosses ensinistrades per trobar els bernats marbrejats i esperen que la tardor de l'any vinent n'hi hagi una altra. Els gossos han rebut un ensinistrament similar al que es fa servir per trobar material explosiu, segons avança Feliu. La presidenta ha garantit que els gossos reben un "ensinistrament positiu". Això vol dir que no es maltracta als animals ni els inculquen conductes lesives, sinó que "es basa tot en el joc".

A més, Feliu ha recordat que els gossos fan un "marcatge passiu". Quan un gos troba un exemplar de bernat marbrejat s'asseu o s'estira, però mai llepa o toca l'insecte. Això permet que l'exemplar de l'animal es pugui estudiar amb detall als laboratoris o es pot fer servir per a l'ensinistrament de nous animals.