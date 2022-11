Renfe mantindrà l'oferta de trens Avant entre Figueres i Barcelona un cop es trenqui la societat amb l'SNCF i les dues empreses deixin d'operar conjuntament l'alta velocitat entre la capital catalana i París. Després que l'operadora francesa decidís de manera unilateral no renovar la relació, a partir del 10 de desembre -quan expira la societat conjunta- hi havia tres freqüències d'Avant per sentit que perillaven. Ara, però, Renfe confirma que mantindrà l'oferta actual (de tretze Avant per sentit) i que, en paral·lel, augmentarà un 15% les places en relació amb les que hi havia abans de la pandèmia. N'ofertarà 42.500 setmanals. L'operadora també subratlla que és «l'única que connecta Girona i Figueres amb la resta de Catalunya i Espanya».

Renfe i la francesa SNCF operen conjuntament el servei d'alta velocitat Barcelona-París des del 2013, a través de la societat Renfe-SNCF en Cooperació. A més de la capital francesa, també inclou els trajectes fins a Marsella i Lió. A mitjan febrer, però, l'operadora francesa va comunicar a Renfe la decisió unilateral de no renovar la societat conjunta. A la pràctica, això suposa que a partir de l'11 de desembre -quan expira la societat- els trens de Renfe no podran circular per les vies franceses (per fer-ho han de rebre una autorització, que encara no es té). Això, de retruc, deixava en dubte tres freqüències d'Avant per sentit entre Figueres i Barcelona. Una línia que, precisament, cada dia agafen nombrosos passatgers (sobretot, per motius laborals).

Ara, però, Renfe ha garantit que la fi de la societat amb l'SNCF no repercutirà en aquest servei. En un comunicat de premsa, l'operadora subratlla que a partir de l'11 de desembre es mantindrà l'oferta actual d'Avant al corredor Figueres-Girona-Barcelona (que inclou tretze trens per sentit). En paral·lel, Renfe també ha informat que incrementarà un 15% les places respecte a les quals hi havia el 2019 -abans de la pandèmia- i que s'arribarà fins a les 42.500 setmanals.

Al comunicat, Renfe recorda que, quan expiri la societat, l'SNCF (l'operador públic francès matriu de la filial Ouigo Espanya) «s'encarregarà en solitari de la relació Barcelona-Girona- Figueres Vilafant- París». Hi explica que, a diferència del què passava quan operava conjuntament amb Renfe, l'SNCF no oferirà places Avant als seus trens. Per garantir aquest servei, que si no es perdria arran de la «decisió unilateral» de l'operadora francesa de «trencar la societat mixta», Renfe posarà un nou Avant en circulació, amb horaris similars als actuals del Barcelona-París (al voltant de les nou del matí en sentit nord, i a primera hora de la tarda en sentit contrari).

Reconfigurar serveis

Renfe, que continua mostrant-se molt crítica amb l'SNCF, explica que la fi de la societat conjunta obliga a reconfigurar «els serveis amb França», que queden supeditats a tràmits «tècnics i administratius» que han de ser aprovats per les autoritats franceses. Entre aquests, hi ha per exemple, que s'avali la formació dels maquinistes o que el govern francès certifiqui que els trens de Renfe tenen totes les garanties per circular per la xarxa ferroviària de l'estat veí.

Tot i aquest escenari, i que encara no se sàpiga què passarà amb les connexions que operava Renfe fins a Marsella i Lió, l'operador estatal subratlla que l'oferta s'ha reprogramat «per mantenir les freqüències actuals» d'Avant entre Figueres i Barcelona. I aquí, de fet, Renfe també recorda que, en l'actual mercat liberalitzat, ella és «l'única empresa ferroviària» que comunica Girona i Figueres «amb la resta de Catalunya, Saragossa, Madrid i el corredor mediterrani» a través de la línia d'alta velocitat. Ara mateix, Renfe està configurant els horaris dels serveis Avant (alguns trens potser l'avançaran lleugerament) i posarà tota l'oferta a la venda a través de la seva web en els pròxims dies.