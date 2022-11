L’Ajuntament de Llívia ja ha iniciat el projecte museogràfic que farà de la Torre Bernat de So un nou espai cultural i turístic dedicat al fenomen de la frontera i ha fixat un termini de poc més de mig any per tenir-lo enllestit. El consistori, amb l’equip tècnic del Museu de Llívia, ha projectat un espai museístic que no tan sols ha de ser un espai d’exposició sinó que també de debat i trobada entre els veïns de l’enclavament i la comarca al voltant de la frontera.

Des de l’Ajuntament de Llívia han explicat que, acabat el primer esborrany, «el projecte consta de quatre grans accions; a banda de l’espai expositiu de la Torre Bernat de So, la concepció de la iniciativa també tindrà en compte el disseny de rutes turístiques aprofitant les fites que hi ha en el territori llivienc; proposarà un programa de recerca que inclogui, per exemple, la història oral per recollir testimonis i històries entorn de la temàtica i, per últim, s’organitzaran debats o activitats que girin al voltant de l’enclavament i la frontera». L’exposició, que ha d’estar acabada a mig any 2023, tindrà tres espais conceptuals: a creació de la frontera i l’enclavament, les fites de frontera i paisatge, i comunitats i identitats.