Coincidint amb la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, el projecte social Rebooks ha fet públic un vídeo promocional per donar a conèixer aquesta iniciativa. Impulsada des del Grup Èxit, inclou les entitats Ecosol, la Fundació Drissa i la Fundació Ramon Noguera (FRN). El projecte de col·laboració fomenta la reutilització de llibres i en poc més de de quatre anys ja ha recollit més de deu tones de llibres amb la participació d’un centenar de persones, entre treballadors i usuaris de les tres entitats.

El projecte Rebooks, que va néixer l’abril del 2019, té dues vessants. Per una banda, es dona una segona vida als llibres; i per l’altra, es promou la integració sociolaboral de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social. De totes les tones de llibres que s’han recollit des d’aleshores, més de vuit s’han posat a la venda.

Des d’Ecosol, l’empresa d’inserció laboral de Càritas Girona, s’encarreguen de la recollida i l’emmagatzematge dels llibres que es dipositen en els més de 150 contenidors de roba que tenen repartits per la Diòcesi de Girona. A continuació, a la Fundació Ramon Noguera, s’encarreguen classificar i triar aquells que són aptes per ser reutilitzats i posats a la venda. En total, 30 persones amb discapacitat intel·lectual del Servei de Teràpia Ocupacional de la FRN participen en aquesta tasca.

La darrera peça de l’engranatge és la Fundació Drissa, on les persones usuàries que formen part del Servei Prelaboral de l’entitat que ho desitgen poden fer tasques de catalogació i de control d’estocs per millorar el seu perfil professional. En aquests quatre anys de vida de Rebooks prop de 50 persones de Drissa han participat al projecte.

Recentment, Rebooks també compta amb el suport de Connexió Papyrus, una associació cultural de Celrà que va néixer amb l’objectiu de recollir llibres usats per redistribuir-los. Els llibres de Rebooks es poden comprar a qualsevol dels tres punts de venda físics que tenen repartits: a la botiga Biodrissa del carrer ciutadans de Girona; a la seu de la Fundació Ramon Noguera al Mas Xirgu, i a la cafeteria El Coro de Sarrià de Ter. En aquests quatre anys s’han venut un total de 3.255 llibres. Els gèneres que més sortida han tingut són els d’autoajuda, thriller, novel·la contemporània i ciència ficció.