Sant Feliu de Pallerols es troba en alerta després que en sis dies hagin patit set robatoris en habitatges i alguns casos de temptatives.

Arran dels fets, els Mossos d’Esquadra han incrementat la presència al municipi de forma significativa. La policia hi té muntat un dispositiu amb controls, agents d’investigació, entre altres. Per tal de posar fi a aquesta situació que ha creat alarma en aquest petit municipi de la Garrotxa i enxampar els delinqüents.

Els robatoris en habitatges s’han produït sobretot quan no hi havia gent a casa, cap ha estat violent. Els lladres han robat objectes de valor i diners, en els casos que han prosperat.

Aquest petit municipi, de poc més de 1.400 habitants, no s’havia trobat mai amb una situació com aquesta, explica el seu alcalde, Artur Colomer. Que descriu que els robatoris es van concentrar entre «dos o tres dies» i que des de dilluns no s’han reproduït.

Arran dels fets, l’ajuntament ha mantingut contacte amb els Mossos de l’ABP de la Garrotxa, que són els que s’encarreguen de la seguretat en aquest petit poble i assegura -com també han assegurat des del cos policial- que han posat «mitjans» per intentar tallar en sec la situació i resoldre-la. El batlle destaca que aquests intents de robatoris i els que han acabat realitzant-se, han acabat provocant una situació «d’inseguretat» pels veïns.

Des del consistori han fet una crida a la població «que si veuen alguna cosa sospitosa, alguna persona o matrícula, que truquin al 112», remarca. Al mateix temps, el batlle recorda que no compten amb cos policial propi i que per tant, «els Mossos són la nostra policia municipal i és a qui cal alertar».

Els Mossos d’Esquadra aquests dies estan sobre el terreny en aquest municipi per intentar localitzar el grup de lladres que ha entrat en set habitatges i també ho ha intentat en algunes altres.

De moment, tenen la investigació oberta i també estan realitzant tasques de prevenció a la zona per evitar que tornin a haver més fets.