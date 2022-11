El Govern va reclamar ahir la implicació dels homes contra totes les formes de masclisme. Així ho van fer el president Pere Aragonès i la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, que van encapçalar l’acte institucional amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, que és aquest 25 de novembre. Tots dos van apel·lar al «coratge» dels homes per no ser còmplices d’actituds o comentaris que són masclistes i que també són una forma de violència contra les dones. Verge va afirmar que és «inajornable» que els homes s’impliquin. Aragonès va posar l’accent en aquelles actituds, bromes o comentaris masclistes que passen més inadvertits i que són percebuts com a inofensius.

«Ja n’hi ha prou de ser tolerants, perquè això genera una complicitat que és inacceptable», va dir. Segons va relatar, encara cal continuar avançant per trencar amb els models culturals que «normalitzen relacions de poder tòxiques, de domini, basades en el menyspreu, l’agressivitat o la violència verbal». Són comportaments, va advertir, que són «l’avantsala» de la violència física, sexual o psicològica. Així, Aragonès va instar a actuar contra aquests comportaments. «Com a societat ens revelem contra qualsevol agressió, però és evident que cal anar més enllà i acabar amb formes de violència que potser ens costen d’identificar».