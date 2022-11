Clam unitari de les administracions a Girona per lluitar contra les violències masclistes. L'acte institucional del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones ha arrencat el compromís de les institucions de reforçar i "garantir" les eines per abordar el "canvi social necessari" que acabi amb aquesta problemàtica social. "Ens queda molta feina per fer", ha dit la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral. Tot i això, ha apuntat que s'està anant "pel bon camí" i que cal que es "denunciïn tots els casos". "Des del Govern estem decidits fer-ho posant els recursos", ha afegit. Arreu de la demarcació s'han fet nombrosos actes per commemorar-ho i CCOO ha denunciat una vintena d'empreses per no complir els protocols.