Amb motiu del Dia Mundial per l’Eliminació de la Violència contra les Dones, la Comissió contra la Violència Masclista i per la igualtat del Col·legi de l’Advocacia de Girona (ICAG) ha difós un comunicat per posar de manifest la importància d’implicar «tota la societat» a l’hora de fer front a aquesta xacra. Així mateix, posa de relleu l’«importantíssim paper» de l’advocacia en la defensa dels Drets, com a «eina clau en la defensa del principi d’igualtat i en procurar en fer una Justícia més humana, que posi al centre a les víctimes i supervivents». Aquesta lluita «s’ha de fer efectiva dia a dia, a cada actuació, prenent consciència de tota la feina que queda al davant».

El manifest assenyala que el títol de la Llei catalana és «el Dret de les dones a erradicar la violència masclista», i en aquest sentit, recorda que «la qüestió va de Drets, de drets humans, i l’objectiu és clar: l’eliminació de la violència contra les Dones». «A la justícia li falta aplicar la perspectiva de gènere» La comissió sosté que «els números són aterridors, però quedar-nos només en relatar números pot suposar convertir a les víctimes en estadístiques i distanciar a qui els observa de l’aberració humana que suposa que pel fet de ser Dona s’hagi de viure amb por o amb menys oportunitats». El comunicat subratlla que «no estem parlant d’un col·lectiu minoritari: les Dones som la meitat de la població mundial, i si la meitat de la nostra població pateix violència pel sol fet de ser dones, vol dir que el problema impregna i implica a tota la societat i que la solució requereix plena consciència i implicació de tothom». Per acabar, la Comissió abandera el seu «compromís» en treballar per erradicar la violència masclista, i posa la mirada fora de les fronteres per tenir un record per «totes les dones que pateixen i lluiten arreu del món».