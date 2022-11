Mercedes, María Carmen, Ivet, Àfrica, Natàlia i Anna. Aquests són els noms de les sis dones que ha enterrat la violència masclista entre l’1 de gener I aquest 25 de novembre. Menys l’Anna, la resta eren mares: tenien nou fills en total. El marit de la Natàlia, a més, també va matar a la filla de tots dos, de 16 anys. Reconstruïm la història d’aquestes set víctimes, sis dones i una filla, un recompte que se cenyeix als casos investigats pels Mossos com a homicidis de violència domèstica perquè hi havia una relació sentimental entre agressor i víctima.

Excepte en el cas de la Natàlia, a Lloret de Mar, en la resta de morts hi havia antecedents de violència. Els veïns de Mercedes, María Carmen o Ivet, assassinades a Martorell, Sant Sadurní d’Anoia o Barcelona, havien sentit baralles a través de les parets. Però no van dir res o, si ho van fer, va servir de poc. Les família de l’Àfrica, que va morir a les mans del seu ex-xicot a Vilanova del Camí , i de l’Anna, torturada i assassinada per la seva parella a Campdevànol, van veure com els seus xicots maltractadors les estaven aïllant i van intentar convèncer-les, sense èxit, que s’allunyessin d’ells.

MERCEDES

El 20 de febrer la Mercedes, d’uns 50 anys, va ser colpejada al cap amb una barra metàl·lica fins que va morir a l’interior del domicili que compartia amb la seva parella a Martorell. Després de matar-la, el seu marit va sortir a l’exterior i va ser vist per un veí en un aparcament pròxim. Estava ple de sang i es trobava molt alterat, donant-se de cops de cap contra un arbre. Els Mossos d’Esquadra van anar a calmar-ho i aviat van deduir que la sang que el cobria no era seva, sinó de Mercedes, el cos de la qual va ser trobat poc després pels agents estirat al terra de la casa.

MARIA CARMEN

El 4 de març, el cadàver esquarterat de María Carmen, de 54 anys, va ser trobat en un contenidor del centre de La Granada. D’entrada, els Mossos van arrestar al seu germà, de 45 anys, que va ser qui va dipositar les seves restes en aquest contenidor. Dos mesos més tard, els policies van detenir la parella de María Carmen, a qui consideren autor material del crim. El rol del germà segueix sense ser clar. Tots dos estan a la presó.

IVET

El 21 de març, la Ivet, de 25 anys, va morir apunyalada a Barcelona pel seu xicot, Diego, pare del seu fill. La Ivet s’havia separat d’en Diego a finals de 2021 després de més de set anys junts. Però ella encara li tenia afecte i va continuar anant durant un temps al pis que la parella havia compartit a la Gran Via de Les Corts Catalans. Durant aquestes visites es van desencadenar baralles que els veïns van sentir a través de les parets. Algunes van ser tan preocupants que els veïns van trucar a la policia. Tres dies abans de ser assassinada, la Ivet havia presentat denúncia contra en Diego.

ÀFRICA

El 15 d’abril, l’Àfrica, de 44 anys, va morir apunyalada pel seu ex-xicot a Vilanova del Camí, de qui feia dos mesos que pretenia separar-se, una decisió que ell no acceptava. Era mare de dos fills d’un matrimoni anterior, i per suportar la convivència amb el seu maltractador, mare i filla pujaven cada nit a dormir a la planta superior del domicili.

NATÀLIA I LA SEVA FILLA

El 19 d’abril, la Natàlia, de 53 anys, va ser suposadament assassinada a Lloret pel seu marit, Sergey Protosenya, que aquella nit també va matar a la seva filla i després es va suïcidar.

Els Mossos d’Esquadra creuen que Sergey va atacar la seva dona i la filla mentre dormien. Primer va matar a la seva filla, a qui va deixar inconscient d’un cop al cap, abans de clavar-li un ganivet. Després, va fer el mateix amb la seva dona. Finalment, va sortir a l’exterior i es va penjar pel coll d’una barana. Tots els indicis recaptats durant la recerca apunten en aquesta direcció. No obstant això, el fet que Sergey fos un directiu d’una empresa de gas i que un dia abans, el 18 d’abril, un altre empresari rus del mateix sector fes a Moscou el mateix –matar a la seva dona i a la seva filla i després suïcidar-se– ha disparat els rumors sobre el que va succeir.

ANNA

El 21 de setembre, l’Anna, de 21 anys, va ser torturada i assassinada pel seu xicot Alberto, 16 anys més gran que ella. L’Anna, amb família a Ripoll, no vivia a Campdevànol, però cada cop passava més dies a casa d’Alberto i menys a la dels seus pares, que li havien advertit que mantenia amb ell una relació tòxica de la qual havia d’escapar. L’Alberto tenia antecedents de maltractament a parelles anteriors i va ser descrit per elles com a gelós i controlador. L’Alberto li treia les claus a Anna i també el telèfon mòbil. Tallar els vincles amb els seus éssers estimats va ser la manera de sotmetre-la a poc a poc.