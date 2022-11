Els jutjats gironins van imposar 466 condemnes per delictes relacionats amb la violència de gènere (l’agressor és la parella o exparella) durant l’any 2021.

El 70% d’aquestes condemnes van ser de presó (327), i la resta van ser o bé mesures alternatives com treballs en benefici de la comunitat (87), substitució d’una pena (4) o bé es va suspendre la condemna per tractar-se de penes de 2 o menys anys i amb altres circumstàncies que permetien la suspensió (157).

En realitat, un 48% de les penes de presó es van suspendre gràcies a aquest benefici que permet el Codi Penal. En la majoria de casos es supedita al pagament d’una responsabilitat civil i s’imposen períodes de garantia durant els quals el penat no pot cometre cap delicte.

A més, del total de condemnes, més de la meitat, concretament un 66%, van ser pactades, és a dir, l’acusat va acceptar els fets a canvi d’una condemna més favorable evitant així el judici.

Pel que fa al tipus de delictes, el més habitual és el de maltractament ocasional, que preveu penes d’entre sis mesos i un any de presó. Els jutjats han imposat 187 condemnes d’aquest tipus. Per darrere hi ha trencaments de condemna, que l’any passat van condemnar-se’n 113, i a poca distància hi ha delictes d’amenaces, amb 99 sentències condemnatòries. Altres sentències imposades pels jutjats han estat per lesions (21), coaccions (17), maltractament habitual (8), violació de domicili (4) i violacions (3).

Pel que fa a delictes contra la llibertat sexual, els jutjats van condemnar 51 persones, de les quals 15 de les sentències condemnatòries van ser per abusos sexuals (sense penetració), 8 per agressions sexuals (sense penetració però amb violència) i 6 per violació (amb penetració i violència). Cal tenir en compte que aquesta tipificació ara ha canviat amb la nova llei de Garantia Integral de la Llibertat Sexual (coneguda com només sí és sí), i s’esborra la línia entre abús i agressió, que era l’ús de violència o intimidació per part de l’agressor.

D’altra banda, la fiscalia va investigar 480 assumptes relacionats amb delictes sexuals, un 24,4% més que l’any anterior.