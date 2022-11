L’agenda dels municipis d’arreu de les comarques gironines s’ha omplert avui d’actes per commemorar el 25-N, Dia mundial per l’eliminació de la violència vers les dones. El principal acte institucional es farà a la una del migdia al Centre Cultural la Mercè de Girona, on també es pot veure l’exposició fotogràfica On habiten les violències masclistes, de Joan Aureli Martí. Serà un acte conjunt entre la Generalitat, l’Ajuntament de Girona, la Diputació i la fundació Ser.gi, promotora de l’exposició.

Però més enllà d’això, els barris de Girona també acolliran diversos actes relacionats amb el 25-N. Per exemple, al centre cívic Pla de Palau hi haurà una mostra d’acció artística comunitària, al centre cívic Ter es farà un homenatge a les víctimes per violències masclistes i al centre cívic de Santa Eugènia se celebrarà una jornada contra la violència de gènere. A més, la plaça dels jutjats acollirà una performance contra les violències masclistes organitzada per la Plataforma Feminista Gironina. «No ets conscient que el teu marit et maltracta fins que ho fa al teu fill» Més enllà de la capital, a Figueres es farà un acte institucional a la plaça de l’Ajuntament, on es llegirà un manifest i es presentarà la segona edició del programa Brodant les violències. A Salt, més enllà de la lectura del manifest, a davant de la Coma Cros es faran els Monòlegs a la plaça, un espectacle de carrer interactiu i participaitu a càrrec de la companyia NUS. A Platja d’Aro també es farà una lectura del manifest i, tot seguit, hi haurà un acte cultural a l’Ajuntament amb lectura de poemes, teatre-fòrum i la projecció d’un curtmetratge, entre altres. A la Selva, el Consell Comarcal commemorarà la jornada a l’Escola d’Adults de Santa Coloma, que inclourà diverses ponències i taula de testimonis. A alguns municipis, com Blanes, ja fa dies que s’estan celebrant actes. A la localitat selvatana, avui es llegirà el manifest, mentre que a les set de la tarda se celebrarà una taula rodona a l’Ajuntament. Al llarg de la setmana, tanmateix, s’han fet altres activitats, com una xerrada sobre la violència estètica contra les dones.